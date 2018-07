Politi og lighunde ledte forgæves efter forsvunden mand i sø Politiet gennemsøgte tirsdag Vintappersøen i Lyngby efter fundet af en mands bil tæt ved søen i sidste uge.

Københavns Vestegns Politi gennemsøgte tirsdag Vintappersøen i Lyngby i forbindelse med en 43-årig mands forsvinden.

Men tirsdag eftermiddag er eftersøgningen afsluttet uden resultat.

Eftersøgningen skete i samarbejde med Forsvarets dykkere, Rigspolitiets kriminalteknikere samt hundeførere og politihunde fra Sverige, som er særligt trænet i at søge efter liglugt i vand.

Ifølge politiet er det i forbindelse med sagen om den forsvundne 43-årige dansk-makedonske mand Sabedin Veseli, at man har gennemsøgt søen.

Forsvandt i februar

Sabedin Veseli forsvandt 4. februar fra sin lejlighed i Ballerup. En uges tid senere meldte hans familie ham savnet. Politiet arbejder med flere teorier og kan ikke udelukke, at der ligger en forbrydelse bag hans forsvinden.

I sidste uge oplyste politiet, at man har fundet Veselis bil parkeret på Vintappervej i Lyngby. Her har den tilsyneladende stået i nogen tid.

Fundet af bilen fik så tirsdag politiet til at gennemsøge søen for at undersøge om Veseli skulle ligge i den.

»Vi har været søen igennem og har afsluttet eftersøgningen. Vi fandt ikke noget af interesse for efterforskningen«, siger politikommissær Ole Nielsen tirsdag eftermiddag.

Veseli er cirka 170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Politiet vil stadig gerne høre fra vidner, der har oplysninger om sagen.

ritzau