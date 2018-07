28-årig bliver alvorligt forbrændt ved eksplosion på båd

En 28-årig mand er onsdag eftermiddag blevet svært forbrændt ved en eksplosion på en båd i Nørresundby.

Det oplyser Nordjyllands Politi, der fik anmeldelsen om eksplosionen klokken 13.49, i en pressemeddelelse.

Båden ligger i lystbådehavnen Mellem Broerne. I forbindelse med noget arbejde på båden skete der pludselig en eksplosion, der dog ikke udviklede sig til en brand.

Årsagen til eksplosionen kendes ikke onsdag eftermiddag.

Politiet er i gang med sine undersøgelser, og Arbejdstilsynet er tilkaldt for at hjælpe til med undersøgelser af og på båden.

»Vi må vente på konklusionerne af deres undersøgelser, før vi kan sige noget om årsagen«, siger vagtchef Bent Højgaard.

Den 28-årige, der var alene på båden, da eksplosionen skete, er overført til Rigshospitalet for at blive behandlet for sine brandskader.

ritzau