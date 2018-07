Melding om skud sender mange betjente til Amager

Københavns Politi har onsdag aften sendt mange betjente til Holmbladsgade på Amager efter meldinger om skyderi.

De første anmeldelser om skud tikkede ind hos politiet klokken 22.14, oplyser vagtchef Henrik Stormer.

»Der er tale om tre til fire skud, som vidner har hørt«, siger vagtchefen.

Kort før klokken 23 er der endnu ikke meldinger om nogen, der er blevet ramt af de skud, der er blevet hørt.

Det er ikke muligt for vagtchefen at sige, hvilket våben der skal være brugt. Sagen er endnu »forholdsvis ung«, påpeger Stormer, der ikke kan give mange oplysninger om forholdene på stedet.

Han oplyser dog, at betjentene har truffet nogle unge mænd, der befandt sig på gaden, som kunne være interessante i forhold til sagen. Dem går politiet i gang med at afhøre.

Et lille område, hvor der menes at være affyret skud, skal være spærret af. Betjentene arbejder på at sikre spor på det formodede gerningssted.

ritzau