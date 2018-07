Politimand skyder hund i selvforsvar

En betjent fra Nordsjællands Politi har torsdag formiddag skudt og dræbt en hund i et sommerhusområde ved Smidstrup vest for Gilleleje.

Nedskydningen fandt sted, efter at politiet havde modtaget en anmeldelse om to løse og bidske hunde.

»En af hundene forsøger at bide en af kollegerne, og så bliver den skudt. Den anden hund afstår så fra at bide«, siger vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.

Umiddelbart ved vagtchefen ikke, hvilken type hund der er tale om.

Af billeder fra stedet fremgår det imidlertid, at der tilsyneladende er tale om en Mastiff-lignende hund.

Lokkede med godbidder

På stedet fortæller vidner, at de to hunde torsdag formiddag løb rundt i kvarteret og gik til angreb på tilfældige mennesker. Mindst tre personer nåede angiveligt at blive bidt af den skuddræbte hund og dens makker.

Da politiet nåede frem til stedet, ledte de efter de løse hunde.

Blandt andet forsøgte de at lokke dem til sig med godbidder, og pludselig stødte betjentene på de to dyr på en smal sti.

Det var her, den ene hund gik til angreb og endte med at blive dræbt.

ritzau