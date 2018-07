Lang næse: Intet nationalt overblik over strande med badeforbud

Når danskerne i den aktuelle sommerhede søger ud mod kysten for at blive kølet ned, får de mange steder en lang næse i form af et rødt flag og badeforbud.

Hvis man vil værne om sin sikkerhed og sundhed, kører man videre mod andre strande, men myndighederne er i dag ikke behjælpelige med at anvise vejen til et badested med grønt flag. Der findes nemlig intet nationalt overblik over de aktuelle badeforhold ved kongerigets over 1.000 badestrande og badesøer.

Webportal ude af drift

15 kommuner, primært sjællandske, har valgt at betale web- og app-tjenesten 'Badevand', der drives af konsulentfirmaet DHI, til løbende at gøre status for de lokale strande. Men udover kun at have få kommuner om bord, er der ingen garanti for, at portalen inddrager alle badevandsproblemer, såsom blågrønalger, der er et stort aktuelt problem langs Øresundskysten.

Torsdag, hvor lufttemperaturen mange steder har oversteget 30 grader, er tjenesten desuden blevet lagt ned på grund af den store efterspørgsel.

»Badevandsudsigten har periodiske udfald«, lyder det på hjemmesiden, mens app'en har 'forbindelsesfejl'.

Sandsynligvis på grund af overbelastning har det torsdag ikke været muligt for mange at få oplysninger om den sjællandske badevandskvalitet på app'en Badevand.

»Vi arbejder på højtryk på at sikre tilstrækkelig kapacitet på vores servere«, skriver DHI's afdelingsleder Michael Kamp Sørensen.

Kriseberedskab aktiveret

Tørken og varmen i Danmark ser ud til at fortsætte i de kommende uger, og myndighederne har på grund af den kritiske situation aktiveret Den Nationale Operative Stab, NOST. Ideen er at styrke koordineringen på tværs af myndighederne samt give væsentlige råd og anvisninger til borgerne under de ekstreme vejrforhold.

Rigspolitiet leder arbejdet og skriver i en pressemeddelelse, at Miljøstyrelsen giver svar på spørgsmål om badevandskvalitet. Men Miljøstyrelsen har ikke bemyndigelse til at give svar om den aktuelle badevandskvalitet i Danmark, da det er hver enkelt kommunes ansvar.

»Kommunerne fører tilsyn med badevandet i Danmark. Du kan se den aktuelle badevandskvalitet på kommunens hjemmeside«, lyder det på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er dog en sandhed med modifikationer. Nogle kommuner opdaterer ikke informationerne på deres hjemmesider på grund af sommerferie. Andre oplyser, at det er op til borgerne selv ved stranden at finde ud, om det er forsvarligt at bade.

Miljøstyrelsen vil nu forsøge at hjælpe borgerne

Men i den aktuelle situation med hedebølge og tørke føler Miljøstyrelsen nu trang til at udfylde nogle af hullerne i informationen.

Siden i går har styrelsen arbejdet på et nyt interaktivt kommunekort på sin hjemmeside, der skal linke borgerne direkte til hver kommunes informationer om strande og søers aktuelle badevandskvalitet. Kortet kommer på styrelsens hjemmeside fredag.

»Kommunerne gør det på meget forskellige måder, og det er svært for borgerne at finde frem til informationerne. Nogle sætter symboler op på hjemmesiden, mens andre alene henviser til, at borgerne må se efter flag på stranden«, siger Simon Strange, chefkonsulent i Miljøstyrelsen.