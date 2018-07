Weekendvejret skaber perfekt udsyn til aftenens måneformørkelse Skyerne holder sig væk og skaber et godt udsyn, når fuldmånen går i rødt på sommerhimlen i aften.

Vejret skaber gode muligheder for et godt kig til den spektakulære blodmåne, der fredag aften vil udfolde sig på den danske sommerhimmel.

Sådan lyder prognosen fra Thor Hartz, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

Fredag bliver en solrig og varm dag, hvor hedebølgen ufortrødent fortsætter med temperaturer mellem 27 og 33 grader over hele landet.

Og himlen forbliver skyfri, når fuldmånen mellem klokken 21.19 og 01.30 går i rødt i forskellige faser af en total måneformørkelse.

»Vejret skaber rigtig gode muligheder for at se måneformørkelsen. Aftenen byder på klart vejr og lune temperaturer, hvis man vil ud og studere himlen, siger Thor Hartz.

Måneformørkelsen topper klokken 22.21

En total måneformørkelse kræver, at Solen, Jorden og Månen ligger nøjagtig på linje i verdensrummet. Denne formørkelse bliver den længste i dette århundrede, flankeret af en stærkt lysende Mars.

Fænomenet kan allerede ses, når Månen - delvist formørket - står op over horisonten. Det sker klokken 21.19 i København og lidt senere vestpå i landet.

Lidt efter begynder den totale fase, mens himlen stadig er forholdsvis lys.

»Fuldmånen glider gennem Jordens kerneskygge og bades i et orangerødt eller kobberrødt lys. Det skyldes, at Jordens atmosfære under en måneformørkelse lader den røde del af Solens lys slippe igennem«, siger Michael Linden-Vørnle.

Vores atmosfære kommer således til at virke som et prisme, der afbøjer sollyset - og som et filter, der kun lader den røde del af strålerne slippe igennem, så de rammer måneoverfladen.

Under den totale del af formørkelsen står Månen lavt over horisonten i sydøst. Man skal derfor have uhindret udsyn i den retning for at opleve synet.

Optimalt skal man stå et sted, hvor man kan se ud over havet. Desuden er en håndkikkert et godt redskab til at studere fænomenet nærmere.

Modsat solformørkelse risikerer man ikke øjenskader ved at kigge på måneformørkelsen.

Formørkelsen vil toppe klokken 22.21, hvor Månen er midt i Jordens kerneskygge. Fra klokken 23.13 vil den fuldt oplyste måne langsomt igen dukke frem.

Men først klokken 01.30 er Månen atter helt ude af Jordens skygge.

Se animation på timeanddate.com

...og vejret fortsat - nu med regn

Natten til lørdag bliver en tropenat de fleste steder i landet, hvor temperaturerne ikke kommer under 20 grader.

Lørdag bliver også en lun dag med 27 til 32 grader, som starter solrig og tør. Men ud på eftermiddagen kommer der en koldfront indover landet med nedbør.

»Regnen starter i de sydvestlige egne om eftermiddagen og breder sig mod de østlige egne ud på aftenen«, siger Thor Hartz.

Der ser ud til at falde 5 til 10 millimeter regn de fleste steder i landet, men lokalt kan der komme op til 15 til 20 millimeter regn med torden.

»Det er uvist, præcis hvor meget regn, der vil komme. Men der ser ud til at blive mere udpræget nedbør, hvilket er tiltrængt«, siger meteorologen.

Regnen ser dog ikke ud til at holde ved weekenden over. Til gengæld kommer der et lille afbræk fra hedebølgen søndag. Her tager temperaturerne nemlig et lille nøk nedad og rammer 23 til 27 grader.

I de østlige dele af landet starter dagen overskyet, stadig med en lille mulighed for regn, men i løbet af dagen klarer det op og bliver en solrig dag over hele landet.

ritzau