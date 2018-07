3.000 danske forretninger er forsvundet på 8 år: Sydhavsøerne er hårdest ramt

For at modgå butiksdøden har kommunen rådgivet de mindre erhvervsdrivende om også selv at gå ind i nethandlen.

»Men der er ingen tvivl om, at det er op ad bakke og en overlevelseskamp, der kræver gejst og engagement. Og er man som butiksejer oppe i årene, har man måske ikke energien«, siger Henrik Høgh.

Han oplever to elementer i udviklingen. I kommunens landdistrikter kæmper de lokale for at støtte op om dagligvarebutikkerne. Men samtidig er der en intern rivalisering i kommunen, og mange indkøb flytter med befolkningen til større byer som Maribo og Nakskov.

Gratis husleje til butikker

Også her har der imidlertid været store udfordringer med tomme butikslokaler i gågaderne. Det forsøger kommunen nu at modgå. Blandt andet er der med den lokale udviklingsorganisationens mellemkomst etableret tilbud til erhvervsdrivende i Nakskov om at etablere sig i gågaden med et års gratis husleje.

»Vi arbejder intenst på at holde sammen på kommunens gågader, og jeg synes egentlig, det lykkes godt. Fra kommunens side arbejder vi med byfornyelse, vi giver tilskud til at rive gamle faldefærdige ejendomme ned også i byerne for at holde en pæn æstetik i vore gågader. Men længere ude i vores provinsbyer er der butikslukninger i gågaderne«, siger Lollands viceborgmester.

Til gengæld kan lollikerne glæde sig over en markant vækst i turismen, der drypper positivt på de lokale erhvervsdrivende. Udover naturområderne tiltrækkes turisterne også af den strategiske satsning på kvalitetsfødevarer. Til september kan man eksempelvis tage til Sydhavsøernes Frugtfestival, hvor Sakskøbings gader flyder over med råvarer fra producenter fra Lolland-Falster, Fejø og Lilleø.

Færre butikker også i hovedstaden

Henrik Høgh finder også optimisme i, at omkring 3.000 medarbejdere de kommende år vil komme til Sydhavnsøerne for at bidrage til etableringen af enorme infrastrukturprojekter, såsom den nye Storstrømsbro og tunnelen under Femern Bælt.