Eva Steensig om danskerne: »Et stigende antal er parat til at sende rygere og de fede bag i sundhedskøen« Eva Steensig har en database. Den indeholder i tusindvis af observationer om alle de små ændringer i vores adfærd, som hun får øje på. Hun lever af at forstå, hvem vi er, og hvem vi bliver til lige om lidt. Og så af at sælge sin viden. Hvem er danskerne så? Hvad er de mest markante ændringer i vores hverdag de sidste ti år, og hvor er vi på vej hen?

Det er kun et spørgsmål om tid. Inden længe vil en række restauranter forlange, at deres gæster ikke har mobiltelefoner liggende fremme på bordene.

»Det vil være det forventelige træk – i forlængelse af al den snak om nærvær og mobilforbrug, vi står midt i«.

Eva Steensig er sociolog. Hun har udviklet sin egen metode til at forudsige danskernes adfærd i den nærmeste fremtid og lever af at hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå, hvem danskerne er, og hvem vi er ved at blive.

Siden 2003 har hun systematisk betragtet os alle sammen. Hun kigger på, hvad vi gør i hverdagen. Hendes blik leder efter det, der undrer hende. Hver gang hun observerer en ændring i vores adfærd, skriver hun det ned på en gul lap og ind i sin database. Hun kan for eksempel skrive: ’Flere kvinder tager deres mænds efternavn’. ’Nogen poster billeder af formodede gerningsmænd på Facebook’. ’På sociale medier skriver vi meget om respekt’. ’Der er kø for treårige, der skal starte til violinspil’. Den slags.

»Når først man er begyndt at se verden på den måde, kan man faktisk ikke stoppe igen. Jeg kigger hele tiden efter de tegn«.

Hendes database rummer tusindvis af betragtninger, som tilsammen fortæller historien om, hvordan danskerne har levet og ændret deres hverdag og vaner. Når vi ændrer os, er de første tegn ofte små. De indikerer, at noget begynder at tage en ny retning. Når der er mange tegn, kan man begynde at se mønstre, der viser, hvilken retning tingene bevæger sig i.

Den identitet, der har ligget i danskheden om, at vi alle er lige og har lige ret, den danske naivitet, som vores velfærdssamfund hviler på, er kraftigt på retur Eva Steensig

»Det kan være en lille gruppe unge, der holder op med at drikke så meget alkohol, fordi de ikke bryder sig om kontroltab. Det kan også være, at flere pludselig kører med cykelhjelm«.

Når Eva Steensig kigger efter tegn, ser hun udelukkende på det, vi gør – og ikke det, vi siger, vi gør, eller hvad vi mener.

»Hvis de, der producerer chips, skulle tro på, hvor mange der siger, de spiser chips, var der ikke noget marked«.

Cirka én gang om året, når hun har tusindvis af gule sedler på sin opslagstavle, laver hun et »bundtræk«.

Så kigger hun og hendes medarbejdere længe på de mange sedler.

»Så handler det om at være pivåben og ikke begynde at dele tegnene op i velkendte emner. Der er en tendens til, at man laver industri- og brancheanalyser som for eksempel fødevareanalyser eller teknologirapporter – på den måde er virkeligheden lettere at overskue. Hos os kigger vi i stedet efter de sammenhænge, der er mellem vores adfærd inden for både fødevarer og teknologi og alt muligt andet. Alle mønstrene hænger sammen, og det er den sammenhæng, jeg kalder for et bundtræk, og som viser, hvor vi er på vej hen«.

Bundtrækket handler om fænomener, der berører os alle. Nogle af os er mere skabende af det end andre, mens nogle reagerer med et modtræk.

»Tag en ting som gruppetarmskylning – det er da en københavnerting, vil nogen sige. Ja, men i Hammerum valfarter de til pilates. Pilates er så at sige en fortyndet udgave af tarmskylning. Det er en del af de samme ideer om sundhed, egetansvar og iscenesættelse«.

De fem vigtigste ændringer

Politiken har sat Eva Steensig stævne for at bede hende lave et bundtræk på bundtrækket: Hvad er de 5 vigtigste ændringer i danskernes hverdagsliv gennem de seneste 10 år?

Hun holder til i et kælderkontor hos et reklamebureau i Bredgade i København. Der er stort set kun et skrivebord og en stol derinde – og så en gammel opslagstavle med gule sedler. For hun sidder her næsten aldrig. Det meste af tiden er hun sammen med kunder eller holder seminarer i Danmark eller i udlandet.

Hvorfor interesserer du dig for, hvad vi alle sammen går og laver?

»Det, vi gør, betyder mere og mere for, hvem vi er. Hver dag danner vi vores identitet – og udkommer med den på sociale medier, hvor vi viser billeder af noget, vi laver. Derfor hænger identitetsdannelse, vores forbrug og iscenesættelse meget mere sammen, end det nogensinde har gjort. Nogle gange spørger folk fra 1970’er-generationen mig: Men hvad vil danskerne egentlig – bag iscenesættelsen? I spørgsmålet ligger en antagelse om, at vi er drevet af et mere ægte motiv end det, der driver iscenesættelsen. Min erfaring er, at det ikke giver mening at skelne mellem ydre- og indrestyrede motiver. Vi kan ikke længere skelne mellem, om vi gør noget for at se godt ud, eller fordi vi virkelig vil det. De to ting hænger uløseligt sammen«.

Foto: Emma Sejersen Eva Steensig beskæftiger sig med forbrug og adfærd. Hun har en database, hvor hun gennem en årrække har registreret ændringer i vores adfærd. Med baggrund i denne database skal vi tale med hende om, hvordan danskerne har ændret deres hverdag de seneste ti år. Hvad er der sket med os? Hvor er vi på vej hen?

Eva Steensig beskæftiger sig med forbrug og adfærd. Hun har en database, hvor hun gennem en årrække har registreret ændringer i vores adfærd. Med baggrund i denne database skal vi tale med hende om, hvordan danskerne har ændret deres hverdag de seneste ti år. Hvad er der sket med os? Hvor er vi på vej hen? Foto: Emma Sejersen

Hvor rene er vi så som typer – i vores adfærd?

»Vi er blevet avancerede og på mange måder også inkonsekvente. Derfor giver det ikke længere mening at tale om grønne, røde, blå eller lilla segmenter. Jo, vi kan da godt pege på et Politiken-segment og tale om dem som fællesskabsorienterede moderne. Og ja, mange af dem stemmer på Socialdemokratiet eller til venstre for det og har grundværdier om en samlingskraft i samfundet og noget humanisme. Men derfra og til at tro, at man kan forudse folks adfærd – der er langt. Længere end nogensinde. Vores adfærd afhænger af, hvem vi er sammen med, og hvilken sammenhæng vi befinder os i«.

Hvordan det?

»Vores ferier er et godt eksempel. Tidligere havde vi den store hovedferie om sommeren med vand og strand, og nogle tog også på ski om vinteren. I dag har folk mange ferier – måske 10 om året: Lalandia med ungerne, svampeferie med en ven, Rhodos om sommeren, forlænget parweekend i Paris, mor-datter-shoppetur til London, far-søn-vildmarkstur og cykelferie med mountaingutterne. Intet af det kolliderer med hinanden. Vi har mange og meget specialiserede behov«.

»Eller se på vores mad. Vi er ikke enten gør det selv-typer eller færdigvare-typer. Vi skelner mellem hverdagsmad og mad til gæster, og hvem de gæster så er«.

Vi køber både pulverbearnaise i hverdagen og rører den op med smør fra bunden i weekenden?

»Ja. Men uden at have en følelse af, at vi så snyder i hverdagen. Vi er mangefacetterede, og vi står ved det. Det, vi ofrer ved en pulverbearnaise, synes vi, vi vinder i tid til at lave noget andet«.

Hvem bliver vi til af at shoppe rundt?

»Det skal du jo nok egentlig spørge en psykolog om. Men jeg oplever ikke, at vi er i konflikt med os selv. Vi udlever bare os selv ned i de meget små detaljer«.

Modreaktionerne

For at kunne forudsige danskernes næste træk er Eva Steensig især på udkig efter modreaktioner til almindelig adfærd. De fleste af de små gule sedler, hun sætter op på sin opslagstavle, tolker hun som modreaktioner på et eller andet.

»Forandringer sker ikke på en lige snor. Man kan ikke sige, at fordi noget er på én måde nu, så bliver det 10 procent mere på den måde om lidt. Det, der ofte skaber adfærdsændringer, er, når noget bliver for skingert. Alle mennesker har en indbygget modreaktionsmekanisme. Ikke fordi vi er sure, men fordi vi pludselig synes, noget er vigtigere end andet, eller fordi vi bliver trætte af, at alle gør det samme. Så vælger vi – i det små – at begynde at gøre noget andet«.

»Når virksomheder oplever, at efterspørgslen ændrer sig, så de bliver presset eller sågar bukker under, er det ofte fordi de ikke i tide har været opmærksomme på at indrette deres produkter efter de modreaktioner, der hele tiden dukker op og peger frem«.

For nylig var Eva Steensig i Bahrain, hvor hun mødtes med 150 topchefer fra en stor koncern, der solgte alt fra ris og dadler til byggematerialer.

Hun oplistede alle de adfærdsændringer, som de 150 chefer kunne komme i tanke om i det mellemøstlige samfund.

Som individer er vi dybt afhængige af at købe ting, oplevelser og service, fordi alt, vi omgiver os med, fortæller historien om, hvem vi er Eva Steensig

»Det væltede frem med svage og stærke signaler på adfærdsændringer. Kvinderne vil køre bil og må snart gøre det, de gider ikke lave mad i samme grad som tidligere, og den mad, de laver, er i stigende grad inspireret af resten af verden, og så vil de uddannes. Intet af det, vi oplistede, var hemmeligt eller skjult, men derimod adfærdsændringer, man kunne iagttage over det hele. Vi nåede frem til et bundtræk, der hed: ’empowering women’«.

»Og betyder sådan et bundtræk noget, hvis man producerer ris? Ja! For det her firma lever af at sælge almindelige ris i 10-kilos sække. Men hvis kvinderne ikke gider sidde derhjemme længere, så bliver der lavet mindre mad derhjemme. Kvinderne vil have sushiris, risottoris og guldris i små portioner. Produktionen skal laves helt om, hvis den skal tilpasse sig det, der venter rundt om hjørnet«.

Turen til Bahrain er et eksempel på det, Eva Steensig laver, når hun hjælper virksomheder og organisationer med at forstå, hvad samfundstrends og fænomener betyder for fremtidens produktion.

Adfærdsændringer udgør ofte en større trussel mod virksomheder end store teknologiske forandringer.

Hun kalder det soft disruption, fordi tegnene ofte sker så umærkeligt, at ingen i begyndelsen tager notits af dem.

Til gengæld rammer de på et tidspunkt virksomheder og markeder med voldsom kraft.

Eva Steensig blev uddannet i 1990’erne, hvor det almindelige var, at sociologer blev ansat i det offentlige. Men hendes første job var i reklamebranchen.

»Jeg var lidt et sort får, fordi jeg brugte min uddannelse kommercielt. Hvis man trådte over stregen og hjalp virksomheder med at tjene penge, var der en opfattelse af, at man misbrugte sin forskning. Men jeg har altid været stolt af det, jeg laver. Og jeg har aldrig oplevet, at virksomheder ville deres kunder noget ondt, snyde dem eller føre dem bag lyset. Men de har brug for at vide, hvem forbrugerne er, og hvor vi bevæger os hen, for at kunne imødekomme vores behov«.

Men hvordan er forholdet så mellem os som forbrugere og virksomheder? Hvem har magten?

»Jeg ser ikke, at virksomheder har magten over os. Som forbrugere er vi meget, meget stærke: Er vi utilfredse med noget, kan vi lufte det på sociale medier og gå et andet sted hen. Vi er ikke ofre. Mest af alt er forholdet jo udtryk for en gensidig afhængighed. Som individer er vi dybt afhængige af at købe ting, oplevelser og service, fordi alt, vi omgiver os med, fortæller historien om, hvem vi er. Brands er med til at danne vores identitet. Jeg ser det som en kommerciel dans, som vi indgår i frivilligt, fordi vi har lige så meget brug for virksomhederne, som de har brug for at sælge noget til os«.

»Lad os forestille os, at alt i supermarkederne havde hvide mærkater på, så man ikke kunne se, hvad det var for en ost, vi tog ud af køleskabet, når vi havde rødvinsgæster. Hvis ikke vi havde skærebrættet i oliventræ hentet hjem fra sidste vinferie i Toscana? Eller den særlige kniv? Altså, vi skal jo have et eller andet omkring os, der gør os ... til os. Det, vi omgiver os med, bliver en del af os«.

»Jeg er selv vokset op i Politiken-segmentet, der ikke bryder sig om at få at vide, at de ikke er noget uden alle deres ting og sager. Politiken-segmentet fnyser ad selviscenesættelse og glimmer. Her har man ofte en tro på, at der er forskel på Schein und Wesen – altså at ting har en sand kerne, og at det ydre repræsenterer en overflade. Derfor tager man ofte afstand fra kommercielle dynamikker og gør en dyd ud af ikke at være slave af kapitalistisk forbrugerisme. Det pudsige er, at det er mindst lige så selviscenesættende at pryde sig med uperfekthed og antiglimmer«.