Anden halvleg: Clint Eastwood og mødet med den indre VVS’er

»We adapt. We improvise. We overcome«.

Sådan siger Clint Eastwood i ’Elitesoldaten’, hvor han oplærer rekrutter i ikke at forvente noget – men at være forberedt på alt.

Lidt på samme måde har jeg det, når jeg går på toilettet.

Det startede med en julegave, der klart var for lang til at være sokker. For tung til at være en bordskåner fra sløjd. Og for aflang til at være en bog. Kort sagt, det måtte være alt andet end en klassisk fargave.

Med dirrende hænder pakkede jeg op – og sad med et kromglinsende blandingsbatteri i hånden.

Klumme: Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra 'Anden halvleg' her

Vandhanen var fra min kone, tænkt til vores håndvask på 1. sal, som havde været utæt et par år, men det har nu aldrig generet mig.

Måske håbede hun at vække min indre VVS-mand. For af en eller anden grund tror hun stadig, at der i enhver mand bor en håndværker med dyb stemme og ret til at bære rørtang.

Jeg føler mig nok mere i kontakt med min feminine side. Jeg tænker, at her er meget gammeldags kønsroller og noget heteronormativt på spil, som jeg ikke ønsker at cementere yderligere.

Det gad min kone heller ikke, så nogle år senere installerede hun uden yderligere snak vandhanen selv, mens jeg klappede hænderne sammen af beundring.

Den omvendte verden

Det hele fungerer nu perfekt. Måske lige bortset fra, at der kommer koldt vand ud, når man vrider vingen til venstre, og varmt vand til højre. Altså omvendt af alle internationale VVS-konventioner.

Jeg nævnte problematikken på en anerkendende, dialogsøgende måde, hvor jeg åbent spurgte til hendes egen oplevelse af blandingsbatteriet.

Her fik jeg en kortfattet forklaring om længder på kobberrør, som gik direkte over i, at jeg jo altid bare selv kunne lave det om, hvis jeg var utilfreds.

Så var det, jeg opdagede, at jeg ikke blot er tilfreds. Jeg er jubellykkelig for min nye livssyn, hvor jeg tager intet for givet.

Hurtigt lærte jeg jo at klare mig derhjemme. Men det var en udfordring at gå på toilettet, når jeg var blandt fremmede.

I starten brændte jeg mig jævnligt. Og hvis jeg var ude efter iskoldt drikkevand, kom jeg til at vente forgæves med en finger under den halvlunkne stråle.

Men nu kan intet komme bag på mig. I stedet for at afkræve vandhaner - eller andre mennesker - en særlig opførsel, tager jeg det, der kommer.

Hvis en bil kører frem mod hajtænderne, forventer jeg ikke, at han stopper .

Hvis jeg regnede med at skulle lave en bestemt opgave på arbejdet, og der sker noget helt andet, favner jeg muligheden.

Hvis jeg bliver brændt af af en ven, snupper jeg en øl ved havnefronten, eller måske cykler jeg bare helt langsomt hjem for mig selv, mens jeg nyder København i eftermiddagsheden.

Ingen kan lukke for mit varme vand.

Hvis hanen alligevel begynder at dryppe en dag, så kan min hustru forhåbentligt huske, hvor hun lagde rørtangen.