Sket i ugen: Hedeture og solstrålehistorier

Hvis man kun havde oplevet denne uge gennem medierne, kunne man nok godt være blevet nervøs for, om det nu også ville lykkes Danmarks befolkning at overleve i temperaturer over 30 grader.

Men vi klarede den, selv om den høje danske luftfugtighed gjorde det svært for vores forbrændte kroppe at komme af med varmen. Vi overlevede, skønt det væltede ind med overophedede ældre på landets akutmodtagelser, og selv om det varme badevand var fuldt af blågrønalger og farlige havbakterier, som kunne gøre badegæsterne syge – alt sammen ifølge B.T., Danmarks varmeavis.

Og det var ikke kun menneskeheden, der var i fare for at blive udryddet under hedebølgen. Iltsvindet truede faunaen i småsimrende farvande som Mariager Fjord, Limfjorden og Det Sydfynske Øhav, den grønbrogede tudse risikerede at uddø af mangel på vand og føde og få følgeskab af andre truede dyrearter, mens B.T. advarede om, at hunde og katte fik væskende sår på poterne af at gå på den kogende varme asfalt.

Sagt i ugen Varmeråd fra Nordjyllands Politi: »Temperaturen sniger sig op omkring de 30, og det er ikke superfedt at dehydrere i den varme. Husk at drikke vand! Ellers dør du«. (Twitter) Den danske turist Therese Hultmann Holm Nielsen, som tilbragte flere timer i vandet sammen med sin 5-årige søn Villas på flugt fra en skovbrand i Grækenland: »På et tidspunkt falder Villas i søvn på mine skuldre. Jeg bliver ved med at ruske i ham og sige, at han skal vågne op, og så siger han til mig: ’Kan vi ikke bare sige stop og farvel, mor? Jeg kan ikke mere’«. (Ekstra Bladet) Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, om risikoen for russisk informationskrig imod Danmark: »Man kan påvirke sin modstander ved at få borgerne til at stille spørgsmålstegn ved landets institutioner, underminere deres legitimitet og får ting til at gå op i fugerne på en måde, der underminerer et lands sammenhængskraft«. (Berlingske) Socialdemokraternes EU-ordfører, Peter Hummelgaard, om tweetet, hvor den russiske ambassadør fandt det omsonst at forsøge at påvirke danske valg, eftersom regering og opposition er »lige russofobiske«: »Hvis man læser det bogstaveligt, er det en indrømmelse af, at Rusland bedriver interessevaretagelse ved at påvirke demokratiske valg i fremmede stater«. (Berlingske) Professor Mikkel Vedby Rasmussen om russernes strategiske interesse i at føre informationskrig: »Velkommen tilbage til den kolde krig! Under den kolde krig var der massiv påvirkning af den danske debat fra Sovjetunionen. Vi har en forestilling om, at truslen fra Rusland kommer fra raketter og traditionelt militær, men den trussel er langt væk. Til gengæld er Rusland meget aktiv i en informationskrig, som Forsvarets Efterretningstjeneste meget klogt advarer imod«. (Berlingske) USA’s præsident, Donald Trump, efter mødet, hvor han og EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker skrev under på en hensigtserklæring om at afskaffe toldbarrierer og dermed mindskede risikoen for en handelskrig: »Vi har haft en stor dag. Meget stor. Vi mødtes her i Det Hvide Hus for at tage hul på en ny fase i forholdet mellem USA og EU – en fase med tæt venskab, med stærke handelsforbindelser imellem os og med et tættere samarbejde om global sikkerhed og velstand«. (whitehouse.gov) Hvidvask-eksperten Jakob Dedenroth Bernhoft om de aserbadsjanske cigaretsmuglere, der brugte Danske Bank i Estland: »Når man opretter sådan nogle som kunder, siger hvidvasklovgivningen, at man skal vide, hvem de er. Det skal man til bunds i. Jeg har set flere sager fra Danske Banks hvidvaskkompleks, hvor man har været ligeglade med alt det og bare har oprettet kunder og accepteret, at de gjorde det, som de nu gjorde«. (Jyllands-Posten) Vis mere

Omtrent de eneste dyr, der kan forventes at overleve varmen, er hvepsene. Til gengæld vil der sidst på sommeren være op til 15 gange så mange af dem som normalt. Det kunne vi så se frem til, imens vi fejrede den længste tørkeperiode siden 1872, imens køleskabe og frysere brød sammen i et hidtil uset omfang, imens skinnerne udvidede sig i varmen og truede med at forsinke togene endnu mere, end de var i forvejen, og imens vandrør nede i jorden knækkede »som var de strå, der skæres over med et rask svirp med en kniv« – sidstnævnte beskrivelse hentet i varmeavisen B.T, som virkelig havde gravet dybt efter historier om hedebølgens konsekvenser.

I Politikens varmedækning satte vi naturligvis alle kræfter ind på at finde en minoritet, som det var synd for, og det lykkedes allerede først på ugen. Der var endda tale om en ret stor minoritet, nemlig landets fjernvarmekunder, der til vinter må regne med at skulle betale mere for varmen på grund af... ja, på grund af varmen.

Nærmere bestemt er det den dårlige høst i landbruget (se tegningen), der forventes at føre til mangel på den halm, som mange af landets fjernvarmeværker fyrer op med. Så skal værkerne ud at købe træflis i stedet, og priserne vil sandsynligvis være helt ude i skoven.

På ferie i Helvede

I byerne rundt om Athen bekymrede de sig ikke så meget om halmpriser, blågrønalger og den grønbrogede tudses vilkår. De var mere optagede af at slippe væk fra skovbrandene, som nogle steder bevægede sig så hurtigt, at både lokale og turister måtte efterlade deres ejendele og flygte ud i vandet, imens folk døde omkring dem. Enten fordi de blev fanget i brandene, eller fordi de druknede under den vilde flugt fra flammerne.

Som det fremgår af ’Sagt i ugen’, oplevede også danske familier, hvordan deres ferieparadis på få øjeblikke forvandlede sig til et helvede, og skovene brændte også mange andre steder, for der var ikke tale om en lokal hedebølge, men snarere om rigtig global opvarmning.

Kold krig i varmen

Om den er menneskeskabt eller ej, kan vi diskutere fra nu af til det bliver regnvejr igen, og det vil vi helt sikkert gøre. Men varmt var det i hvert fald, og det hjalp ikke, at der i ugens løb blev arbejdet hårdt på at genoptage den kolde krig.

Heldigvis udkæmpes krigen hovedsagelig i cyberspace, så da chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste først på ugen havde fortalt om risikoen for, at Rusland skal forsøge at påvirke kommende danske valgkampe, udløste det ikke et militært angreb, men kun et tweet fra den russiske ambassadør:

»Eftersom den danske regering og opposition har samme russofobiske tilgang, giver det ikke nogen mening at blande sig i valgkampe i Danmark«, skrev ambassadør Mikhail Vanin, muligvis i et forsøg på at være morsom.

»Det lyder som en tilståelse a la ’Ja, jeg begår ind imellem voldtægt, men dig har jeg ikke lyst til’«, konstaterede Ekstra Bladets lederskribent, mens Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, som ikke lider af nogen form for russofobi, gik på Twitter og glædede sig over, at der i det mindste er mere sans for humor på den russiske ambassade end i Folketinget.

Og hun må vel vide det, for hun bevæger sig lige hjemmevant begge steder.

Junckers lyse øjeblik

Russere i lyslederkablerne er heller ikke noget, Donald Trump betragter som et særlig stort problem. Slet ikke i denne uge, hvor den orangefarvede præsident var travlt optaget af at true Iran, Tyrkiet og FBI med udslettelse og forhandle toldsatser med EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Et møde, som nogle europæere havde set frem til med bange anelser, efter at Juncker ved flere lejligheder havde virket stangvissen i officielle sammenhænge. På en video, hvor kommissionsformanden modtog nogle af unionens regeringschefer, havde han anlagt samme gangart som den berusede tjener i ’90 års fødselsdagen’, men blev reddet fra uheld, fordi de andre statsmænd tog fat i ham, og fordi der ikke var noget tigerhoved, han kunne snuble over.

Under sit besøg i Det Hvide Hus forekom Jean-Claude Juncker imidlertid pinligt ædru – og ikke så lidt mere udspekuleret end sin forhandlingsmodpart.