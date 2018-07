Danmark kan blive ramt af skybrud - og naturbrande

Store dele af Danmark kan fra lørdag eftermiddag risikere at få skybrud, men det er ikke kun regn, som danskerne skal holde øje med.

Det tørre vejr betyder nemlig, at der er risiko for, at lyn kan antænde brande i naturen, fortæller vagthavende meteorolog Frank Nielsen fra DMI.

»Der er ingen garanti for, at regnen bliver så kraftig, der hvor lynene falder, at det ikke i værste fald kan antænde naturen lokalt«.

»Det er ikke noget, vi normalt bekymrer os om i Danmark, men der er en vis risiko for det«, siger han.

DMI har udsendt et varsel om skybrud, torden og vindstød. Det ventes at ramme Sydvestjylland sidst på eftermiddagen, hvorefter det i løbet af aftenen når Midtjylland og Fyn.

Fra omkring midnat når uvejret Nord- og Nordøstjylland og Sjælland. I løbet af natten ventes det dog at tabe pusten.

»Vejret kommer ind fra sydvest og starter i vadehavsområdet, så det når nok først Nordøstjylland og Nordsjælland engang i nat. Så der kan ske en del inden, men det holder vi øje med«, siger Frank Nielsen.

ritzau