På tur i sommerlandet: Hundredvis af Musik i Lejet-gæster drønede cabrioleten direkte ind i nemesis og fik bøder af politiet

Hybris i Lejet

Fed fest. Vi starter denne uges nedslag til Musik i Lejet i Tisvilde. Stedet, hvor de ukendte kommer for at gnubbe sig op ad en flok pseudokendisser, der igen kommer der i forhåbning om at gnubbe sig op ad en ægte kendis. En slags folkemøde for de prætentiøse, der alle mærker selfie-sæsonen peake sidst i juli.

Fandtes der en graf, ville antallet af Instagram-billeder med hashtagget #MusikiLejet i dagene 18. til 20. juli krybe lige så langt nordpå som Tisvildeleje på et sjællandskort. Men Musik i Lejet er selvfølgelig meget mere end bare et sted, hvor man kan vise verden, at man drikker rosé. Det er f.eks. en glimrende lejlighed til at lufte den nyvaskede sportsvogn og med et smil som en popstjerne og en sommerhudtone som brun lædersofa drøne rundt i Tisvilde.

Men folder man sig således ud i fuld hybris, skal man passe på, at man ikke styrer sin frække cabriolet direkte ind i nemesis. For mens mangt en smuk ungersvend og -kvinde med garanti har benyttet Musik i Lejet som en kærkommen mulighed for at hive nogle ål i rusen, havde også politiet øjnet muligheden for at få nogle lidt for hurtige typer i nettet. Ifølge TV 2 Lorry blev hele 543 mennesker under festlighederne snuppet for at køre for stærkt, to blev hapset for narkokørsel, og 13 kunne ikke bestå politiets alkometer-test bag rattet. 36 bilister var i øvrigt i besiddelse af euforiserende stoffer.

Kasteskyts

Genbrug. Den ekstra fritid i sommerferien er en god mulighed for at få ryddet ud i noget af alt det gamle rod i garagen, på loftet og i kælderen. Og som bekendt har vi dertil indrettede genbrugsstationer, så man ved, hvad man skal gøre af det gamle børnelegetøj, de nedslidte havestole, død elektronik og den der gamle Nokia 3310, som man i 2002 troede skulle gå i arv til børnene.

Men nogle mennesker går så fanatisk op i genbrug, at de mener, at snart sagt alt kan sendes videre i systemet til glæde og til gavn for andre.