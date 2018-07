DF vil kontrollere tolkebistand til døve efter snyd DF vil stille nye krav til kvalitet og udbud på døveområdet.

Det er for dårligt, at tegnsprogstolke og døve i årevis tilsyneladende har bedraget de offentlige kasser for millioner. Derfor skal en kulegravning af området resultere i, at området kontrolleres bedre.

Sådan lyder det fra DF's handicapordfører, Karina Adsbøl, efter at Politiken har beskrevet, at der foregår et misbrug af døves ret til betalt tolkebistand.

Hun vil nu afvente en kulegravning af området, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har bestilt. Men allerede nu peger hun på nogle steder, hvor der kan rettes til.

»Vi skal have kigget på, hvordan vi får sikret kvaliteten, og vi skal have set på, hvordan udbuddet ser ud på området«, siger hun og tilføjer:

»Vi må kigge på, om man kun skal udbyde tolkeopgaven til to-tre firmaer«.

Hun kan ikke afvise, at nye tiltag og mere kontrol på området kan komme til at ramme døve, som har brug for tolkningen og ikke har snydt.

»Man kan ikke udelukke, at det også kommer til at ramme andre. Det er jo klart, at når man opdager, at nogen snyder med et system, så vil politikerne have handling. Men det er også klart, at de, der har brug for tolkning, selvfølgelig skal have det«, siger Karina Adsbøl.

Ifølge Politiken er der mange forskellige måder at begå socialt bedrageri på. Men den metode, som hyppigst bliver beskrevet til avisen, er, at misbruge døves ret til 20 timers betalt tolkebistand om ugen i forbindelse med deres arbejde.

Ifølge avisen koster en tegnsprogstolk mellem 650 og 980 kroner i timen, og arbejdsopgaven ligger i at tolke mellem tegnsprog og tale.

En døv og en tolk kan i samarbejde fakturere kommunen for tolketimer, som aldrig har fundet sted ved at lyve om antallet af tolketimer.

På den måde kan man ifølge Politiken få en indtægt på helt op til 78.400 kroner om måneden, som parterne således kan dele.

Der ventes resultater af den bestilte undersøgelse på området i slutningen af august. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger til Politiken, at 'om nødvendigt må vi lave om på reglerne for tolkebistand'.

