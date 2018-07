Livrist, "Store A" og guldfisk i blender: Her er fem af Merethe Stagetorns mest markante sager Den kendte forsvarsadvokat Merethe Stagetorn er død, 75 år gammel. Vi bringer her et pluk af nogle af de sager, hun førte.

Mogens Glistrup

»Danmark skal være frit for muhamedanere«, »det er kun for at udnytte danskere, de kommer« og »muhamedanismen er en verdensødelæggende organisation«. Udtalelserne er fra 1999 og kom fra Mogens Glistrup, Fremskridtspartiets stifter. I Østre Landsret blev han i marts 2003 idømt 20 dages ubetinget fængsel for disse racistiske udtalelser, der faldt under partiets landsmøde. Byretten havde idømt ham 20 dages betinget hæfte, men landsretten skærpede altså dommen, hvilket hans advokat Merethe Stagetorn undrede sig over, efter at Glistrup i landsretten havde holdt et to timer langt indlæg, hvor han gentog sine synspunkter om islam.

Peter Brixtofte

Farums tidligere borgmester Peter Brixtofte (V) kom på forsiden af B.T. og siden på forsiden af alle landets aviser tilbage i 2002, og siden rullede den såkaldte Farum-sag om borgmesterens ulovlige metoder. Overforbrug af vin og mad på kommunens regning, dobbelt bogholderi, falske regninger, ulovlige lån m.m. kaldte på en erfaren forsvarsadvokat, og valget faldt på Merethe Stagetorn, der dengang blev beskrevet som forsvarsadvokaternes elegante »first lady«. Brixtofte skiftede advokat flere gange under sagen, der endte med fængselsstraf.

Trapholt

Kunstneren Marco Evaristti fik tilbage i år 2000 den idé at putte guldfisk i en blender, udstille dem på museet Trapholt og lade det være op til de besøgende, om de ville tage livet af fiskene. Var det dyrplageri? Det handlede retssagen om, og Merethe Stagetorn indhentede en række vidner, der blandt andet udtalte sig om fiskenes bevidsthedsliv og om brugen af dyr i kunsten. Tilhørerne lærte også, at skærebladet i den anvendte blender roterede så lynhurtigt, at fisk vil blive findelt på et splitsekund, når blenderen tændes. Trapholt blev frikendt.

"Store A"

Anklagen i en spektakulær retssag i 2009 i Københavns Byret lød på, at bandelederen kaldet "Store A" og en medtiltalt havde bestilt lejemordere i Polen til at dræbe nogle af deres rivaler i København. Drabene blev aldrig til noget, og det lykkedes Merethe Stagetorn at få frikendt begge tiltalte. Under skærpet sikkerhed havde bandelederen siddet varetægtsfængslet i et år og otte måneder op til retssagen, hvor han blev dømt tre et halvt års fængsel for andre anklager om grov vold og afpresning. Landsretten frikendte også de to for drabsforsøgene, da sagen endelig blev afgjort i 2010.

Livrist i Kongehuset

En livrist - tjener - for Prins Joachim og Prinsesse Alexandra blev i 1997 meldt til politiet for bedrageri, mandatsvig og brugstyveri til en samlet værdi af omkring en halv million kroner. Vedkommende blev samtidig fyret fra sin stilling efter blot ni måneder i jobbet. Merethe Stagetorn var advokat for livristen, der imidlertid kunne ånde lettet op, da sagen blev frafaldet af anklagemyndigheden. Stagetorn ville gerne have Prins Joachim og Prinsesse Alexandra i vidneskranken, hvilket formentlig ville have blotlagt en række interne forhold, som Kongehuset ikke ønskede at dele med offentligheden. Derfor vil det ikke være muligt »at føre det fornødne bevis til domfældelse i sagen«, som det lød fra anklageren.

