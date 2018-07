Klapjagt på døve-fusk rammer uskyldige: »Hvorfor skal jeg kæmpe for det, jeg har ret til til?« Tandplejer Camilla Michaelsen har siden marts kæmpet for at få godkendt sin bevilling til tegnsprogstolk. Københavns Kommune erkender nøl i sagsbehandling.

Københavns Kommunes klapjagt på snydepelse går ud over de lovlydige døve. De seneste måneder har kommunen strammet kontrollen med bevillinger til tegnsprogstolke, efter flere sager om muligt socialt bedrageri er kommet frem.

Samtidig har en række døve og hørehæmmede borgere i kommunen delt historier om stigende mistro og langsom sagsbehandling i grupper på Facebook.

En af dem er Camilla Abelgreen Michaelsen, der er døv og arbejder som tandplejer hos Godt Smil på Frederiksberg. Hun har brug for en tegnsprogstolk i sit arbejde med patienterne. Michaelsen holder styr på bisserne, mens tolken oversætter mellem tegnsprog og tale, så patienterne kan følge med.

På hendes tidligere arbejdsplads i Ringsted Kommune var det aldrig et problem at få tolk. Men da hun i marts skiftede til et nyt job i Københavns Kommune, løb hun pludselig ind i en mur.

»Jeg fik job hos Godt Smil 1. marts 2018 og søgte en bevilling en måned i forvejen. Københavns Kommune svarede mig ikke, selv om jeg dagligt rykkede for et svar. Det var en ubehagelig følelse, for det er helt afgørende for mig at have en tegnsprogstolk, for at jeg kan udføre mit job«, fortæller Camilla Abelgreen Michaelsen.

Politiken har foreholdt Københavns Kommune kritikken. I en mail svarer kommunen, at »vi udtaler os principielt ikke om enkeltsager«, men tilføjer:

»Det er korrekt, at der i en periode har været en længere sagsbehandlingstid. Det skyldes, at vi på baggrund af mistanke om snyd med tolkebistand har måttet skærpe håndteringen af bevillinger og udbetalinger. Stramningerne betyder, at der stilles større krav til dokumentation og kontrol«.

Ugen før sin første arbejdsdag blev Camilla Abelgreen Michaelsen indkaldt til et møde med kommunen og arbejdsgiveren. Her forklarede kommunen, at reglerne var lavet om, så arbejdsgiveren fremover skulle lægge ud for tolkens løn. Kommunen ville refundere pengene på et senere tidspunkt.

Det var en utryg periode, for jeg kunne ikke være sikker på, jeg ville få penge for mit arbejde fra kommunen Marlene Weber, tegnsprogstolk

»Min arbejdsgiver og jeg blev rasende. Det er langtfra alle arbejdsgivere, der har 60.000 kroner i lommen, de bare kan lægge ud. Systemet vil betyde, at døve vil få sværere ved at få job, fordi det er besværligt for arbejdsgiveren. Jeg klagede til kommunen og gik til min fagforening, Tandplejeren, som også klagede«, siger Michaelsen.

Tolkene arbejder gratis

Kommunen har efterfølgende droppet ordningen, hvor arbejdsgiveren skal lægge ud for udgifterne til tolk. Men problemerne fortsatte, efter Camilla Abelgreen Michaelsen begyndte sit arbejde 1. marts.

Det var kun muligt, fordi tegnsprogstolkene kom og oversatte for hende, med risiko for at de ikke ville få deres løn. Det forklarer tegnsprogstolk Marlene Weber, der har en enkeltmandsvirksomhed.

»Det var en utryg periode, for jeg kunne ikke være sikker på, jeg ville få penge for mit arbejde fra kommunen. Det betød, at jeg hverken kunne betale skat eller løn til mig selv i perioden, hvilket er alvorligt for en lille virksomhed som min«, siger hun.

Marlene Weber fortæller, at kommunen i perioden fra 1. marts og frem til i sidste uge tilbageholdt i omegnen af 90.000 kroner i løn til hendes virksomhed.

»Det var hårdt, og det skaber jo en usikkerhed om mit indtjeningsgrundlag som selvstændig«, siger Marlene Weber.

Camilla Michaelsen er glad for, at hendes tolk nu får løn. Men hun ærgrer sig over forløbet.