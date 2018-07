Godt nyt fra vagthavende meteorolog: Det er ved at være den sidste rigtig varme dag - i den her omgang I dag bliver det den varmeste dag i denne omgang, før temperaturerne daler, skyer vinder plads på den blå himmel, og blæsten puster os i nakken.

Fra i morgen og frem til midt i weekenden vil graderne dale, og det begynder at blive mere luftigt.

Men i dag sniger varmen sig igen op mellem 27 og 32 grader, hvor sol, himmel og hav ligner noget fra en børnetegning hjemme på køleskabet.

Så hvis man trives bedst i hedebølgetemperaturer, så nyd dagen i dag, for »det er ved at være den sidste rigtig varme dag i den her omgang«, melder vagthavende meteorolog ved DMI, Trine Pedersen.

Tropenat Det hedder tropenat, når temperaturerne holder sig over 20 grader hele natten. De varmeste tropenætter, i følge TV2: 23 grader på Christiansø 26. august 1997.

22,8 grader i Bovbjerg 10. august 1975.

22,8 grader i København 29. juli 1994.

22,6 grader i Assens 3. august 2013

22,4 grader ved Hammer Odde 21. juni 1917.

22,4 grader ved Kegnæs 28. juli 2006. Vis mere

Luft i skørterne

Har du svedt dig selv halvt i stykker i de seneste ugers tårnhøje temperaturer, vil du glæde dig over det, der venter - vestenvinden!

I løbet af ugen vil temperaturen drosle lidt ned og ende et sted mellem 20 og 25 grader og oven i købet med en kølende blæst fra vest.

»Der er lidt slinger i valsen, når vi når længere frem med prognoserne, men det er i hvert fald sikkert, at vi kommer et hak ned i temperaturen«, fortæller Trine Pedersen.

Ud fra de nuværende prognoser er hendes bud, at temperaturerne vil holde sig nede helt til tirsdag i næste uge. Men der er ingen grund til panik over, at sommeren forsvinder, for det bliver hverken stormende regnvejr eller koldt. Og havet er også stadig rigeligt varmt til en svømmetur.

De køligere grader ankommer fra i morgen, hvor der kommer en del skyer.

»Det bliver en smule mere blæsende, og vi kommer til at ligge på 20-25 grader frem til midt på weekenden«, siger Trine Pedersen.

Varm nat

Det var varmt i nat, men ikke ligeså varmt, som DMI havde forudset i går, da Politiken talte med dem.

»Et forsigtigt bud på, hvor det kunne blive varmest, vil være Sydfyn, Tåsinge og Svendborg, hvor det kan komme op på 23-24 grader«, lød meldingen i går.

Det varmeste sted i landet blev på Ærø, hvor den højeste temperatur i løbet af natten blev målt til 21,8 grader. Et kort fra DMI viser, at vi mange steder havde det meget varmt.

Og mens vi snakker om varme, så er her et foreløbigt bud på hvor høj den laveste nattemperatur var i dit nær område i nat.

Dette er en opdatering af tidligere tweet pic.twitter.com/o1XLvMP4Bq — DMI (@dmidk) 31. juli 2018

Det kommer dog til at ændre sig i løbet af ugen, hvor temperaturen om natten vil dale i takt med, at dagtemperaturen vil gøre det samme.

Det kommer til at blive køligere med briser, men det sker først fra i morgen. I nat kan der fortsat være risiko for tropenat i de østlige dele af landet.

»Mens Jylland og nok også Fyn kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader i nat, vil Sjælland og Bornholm ligge omkring de 20 grader«, fortæller Trine Pedersen.