Situation med ophedet gastank i Svaneke er nu under kontrol

Situationen i Svaneke på Bornholm er under kontrol, efter at politiet har fået afkølet en overophedet gastank, som skabte fare for eksplosion.

Det oplyser Bornholms Politi på Twitter.

»Situationen er under kontrol, fareområdet ophævet og redningsberedskabets indsat indstillet. De evakuerede kan vende tilbage til deres boliger«.

Situationen er under kontrol, fareområdet ophævet og redningsberedskabets indsat indstillet. De evakuerede kan vende tilbage til deres boliger. Oprydningen og afspærringen af Storegade forventes ophævet senest kl. 23, hvorefter trafikken igen kan forløbe normalt. — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) 31. juli 2018

Afspærringen af Storegade er ophævet, og trafikken kan igen køre normalt i byen, oplyser politiet.

ritzau