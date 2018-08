Sarah bliver ramt af tildækningsforbuddet: »Jeg tror på, at Gud er på vores side. At hvis vi står fast, er standhaftige og holder ud, så må det ændre sig« 30-årige Sarah føler sig tættere på Gud, når hun har niqab på. Nu ved hun ikke, hvad hun skal gøre, nu hvor det bliver forbudt.

På det bløde mønstrede gulvtæppe ligger tykke stykker pap og sprittusser, for der skal laves skilte til demonstrationen mod loven, som forbyder tildækning.

6-7 kvinder i niqab er mødt op til mødet i moskeen på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. Kvinder med stof, der dækker alt, undtagen øjnene. Her er mest brune øjne. En enkelt kvinde har grønblå øjne og fortæller, at hun er fra Vestjylland. De fleste er unge, og flere har små børn med i hånden eller på hoften. Kvinderne kindkysser og krammer og kalder hinanden »søster«.

Jeg vil blive hjemme så meget som muligt og altid overveje, om en tur ud er værd at få en bøde for

Der er næsten flere journalister end niqabklædte kvinder. Mødet er indkaldt af Kvinder i Dialog, en forening af kvinder, der protesterer mod den såkaldte burkalov. Sarah er en af dem. Hun er i sort og olivengrønt fra top til tå. Hun er blevet lidt af en talsperson for foreningen.

»Vi har i et år efterlyst kvinder med niqab i hele landet, og det er lykkedes os at finde 25. Det er derfor, det er svært ikke at tage loven personligt«, siger hun og viser op i kvindemoskeen i en tilstødende bygning på første sal.

Her er et blødt lyseblåt væg til væg-tæppe og lys træbeklædning i mellemøstligt inspirerede buer. Med er også en ung amerikansk kvindelig journalist med blond hestehale og bare ben. Sarah sætter sig i strømpesokker på gulvet. Her må kun komme kvinder, så hun fjerner klædet fra ansigtet. Hun har et stort smil.

»Ja, sådan ser jeg altså ud«, griner hun og stikker en hånd ind under sin olivengrønne dragt og knapper op, så hun kan amme sin datter under stoffet: »Det er også et ammedække«, siger hun og klukler.

Sarah er 30 år og tager supplerende hf-fag, fordi hun gerne vil læse til eksportingeniør. Lige nu er hun på barsel med sit tredje barn. En lille datter i en hvid bodystocking, der sidder godt fast på sin mors hofte.

Sarah forklarer, at det på den ene side kræver selvtillid at gå med niqab, fordi folk mener, at hun er undertrykt. Hun har også engang fået en dødstrussel af en mand på gaden, derfor vil hun ikke at have sit efternavn i avisen. På den anden side oplever hun stor opbakning blandt venner og bekendte.

Den amerikanske journalist vil vide, hvordan det er at være muslim i Danmark. Sara taler om »islamofobi«, om at ytringsfriheden ikke kunne begrænses, da det gjaldt Mohammed-tegningerne, og at hun ikke forstår, at den kan begrænses, når det gælder hendes »ytring« at gå med niqab. Hun sammenligner med jødeforfølgelserne i 1930’erne og mener, at Europa bør lære af historien.

Sarah taler flydende amerikansk. Hun fik trænet sit engelsk og fik en masse venner i udlandet, da hun for tre år siden var på pilgrimsrejse til Mekka. Hendes forældre er kurdere fra Tyrkiet. De kom hertil som gæstearbejdere i 70’erne, så i barndomshjemmet blev der talt tyrkisk. Hun taler også en smule kurdisk, og som voksen har hun lært at tale arabisk. Derhjemme taler hun og hendes mand, som har arabiske rødder, dog dansk sammen.

»Dansk er mit modersmål og vores fælles sprog. Faktisk taler alle mine venner dansk med deres børn«.

Foto: Mads Nissen »Jeg ville sikre mig, at det var min personlighed, han elskede, og ikke min overflade, min talje, hår eller læber«, fortæller Sarah om sin mand, der først så hendes ansigt efter forlovelsen.

»Jeg ville sikre mig, at det var min personlighed, han elskede, og ikke min overflade, min talje, hår eller læber«, fortæller Sarah om sin mand, der først så hendes ansigt efter forlovelsen. Foto: Mads Nissen

Søgte meningen med livet

Sarahs barndomshjem var ikke særlig religiøst. Hendes mor gik med tørklæde, men de kom kun lejlighedsvis i moskeen. Da Sarah var omkring 18 år, begyndte hun at tænke over livet.

»Jeg tænkte på, hvorfor vi er her, hvad meningen med det hele er«.

Først begyndte hun at bede, senere udførte hun frivilligt arbejde på hospitaler for at gøre noget godt for andre. Så fastede hun en dag om måneden.

»Jeg fandt fred i islam. Det gør mig mere lykkelig, det får mig til at føle mig hel. En dag prøvede jeg at tage en niqab på – jeg bliver helt rørt, når jeg tænker på det«. Sarah må synke en gang:

»Det var en hengivelse til Gud. Jeg føler, at jeg er tættere på Gud, når jeg har niqab på«.

Sarah mener, at det giver et fokus på det indre.