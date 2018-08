»Hellere starte for højt og drosle ned«: Politichef trykkede på »den store knap« og spærrede Hovedbane--gården af En fange på flugt fra Vestre Fængsel fik politiet til at lamme al togtrafik i København. Den undvegne viste sig at være ufarlig. Men politiet ville ikke tage nogle chancer.

En storstilet politiaktion ramte i aftes tusindvis af rejsende, der skulle med tog til og fra Hovedbanegården i København, der blev afspærret og evakueret, mens politi og specialstyrke gennemsøgte butikker og banegård.

Passagererne var strandet i et par timer, indtil politiet klokken 22.48 åbnede Danmarks største station med meldingen om, at den undvegne fange fra Vestre Fængsel ikke var farlig.

Det udløste spekulationer om, hvorvidt et så højt sikkerhedsopbud og indgreb i folks rejseplaner var nødvendigt for en ufarlig fange.

Hellere starte højt

»Da vi får anmeldelse fra Vestre Fængsel onsdag, hvor han sidder inde for noget alvorligt, vælger vi at trykke på 'den store knap'. Det er det rigtige at gøre i den situation. Hellere starte for højt og drosle ned«, fortæller Peter Dahl, ledende politiinspektør og chef for beredskabet.

Han ønsker ikke at oplyse, om den undvegne afsonede for terror, bandekriminalitet eller narko, men blot, at der er tale om alvorlig og farlig kriminalitet.

»Mens aktionen er i gang, finder vi dokumenterne frem og læser på dem, og så går der tid, før vi kan se, at hans rolle i sagen ikke er så alvorlig. Derfor kan vi senere sige, 'han er isoleret set ikke farlig',« forklarer altså chefen for beredskabet.

Foto: Henrik R. Petersen/Ritzau Scanpix Både butikker og baneareal blev gennemsøgt i går på København H, men den undvegne fange er stadig på fri fod.

Både butikker og baneareal blev gennemsøgt i går på København H, men den undvegne fange er stadig på fri fod. Foto: Henrik R. Petersen/Ritzau Scanpix

»Jeg har fuld forståelse for, at det er stærkt irriterende for dem, der skal ud at rejse. Men det er et trafikknudepunkt, så vi tager ingen chancer«.

Synes du i dag, at aktionen kunne have været i en lidt mere beskeden skala?

»Vi evaluerer altid, når vi har lavet en indsats. Jeg synes stadig, at vi startede rigtigt. Det kan godt være, at vi skulle være hurtigere til at læse op, men tidspunkt taget i betragtning, så kan det være svært«, siger ledende politiinspektør Peter Dahl, der stadig ikke har fundet den undvegne fange.

»Vi har ingen ide om, hvor han er. Men vi vurderer ham som sagt ikke som farlig. Derfor efterlyser vi ham ikke i offentligheden. Vi skal bare have ham tilbage«.