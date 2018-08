37-årige Ayah blev trøstet af betjent: »Lige på det tidspunkt var vi bare to kvinder. Det havde ikke noget at gøre med, om at hun var i uniform, og jeg var i niqab. Det var menneske til menneske« Et foto af en grædende kvinde i niqab, der får et kram af en kvindelig betjent under burka-demonstration i går i København er gået viralt. Her er kvindens egen beretning.

Til trods for, at hun aldrig viser sit ansigt offentligt, er 37 årige Ayah fra Nørrebro blevet landskendt næsten fra det ene øjeblik til det andet efter en krammer med politibetjent ved onsdagens demonstration.

Her gik en stor gruppe modstandere af den nye lov, der forbyder blandt andet burka og niqab, fra Nørrebro til Station Bellahøj.

»Vi havde været ude at demonstrere ved politistationen på Bellahøj. Jeg kom gående på Frederikssundsvej lige inden Nørrebro Station med en veninde. Jeg ser to af mine veninder i niqab (muslimsk slør, der dækker ansigtet, red.) sidde på en trappesten, og jeg spørger, om jeg må fotografere dem, som jeg ofte gør«.

Sådan fortæller Ayah, der ikke ønsker sit efternavn i avisen efter en lang række trusler.

Hun er lige nu sygemeldt, men har ellers normalt sit arbejde og har hjemmeboende børn.

»Og så kom hun hen - dialogbetjenten som jeg kalder hende - og spurgte, om vi havde det okay, om vi ville have vand«.

»Jeg svarede, at alt var fint. Og jeg synes, det var dejligt, at 3000 kan gå fredeligt sammen i en demonstration«, fortæller Ayah.

Hun er også aktiv i Kvinder i dialog, der kæmper for at få folk til at forstå, hvorfor niqab er vigtigt for nogle muslimske kvinder.

Krammer eller bøde

Men da politibetjenten begyndte at tale med Ayah, reagerede hun pludselig følelsesmæssigt.

»Det havde været en rigtig hård dag. Vi er meget usikre. Vi ved ikke, hvad der skal ske. Det var overvældende. Pludselig står jeg og græder. Det er underligt, for betjenten er bare sød og venlig. Hun siger, at selv om hun er betjent, er hun imod den her lov. Og at jeg bare skal komme og sige hej, og vi finder ud af det, og at hun nok skal kigger den anden vej, selv om jeg kommer i niqab«.

Denne udlægning af politiets praksis står i direkte modstrid til, hvad vicepolitiinspektør Benny Øchkenholdt har forklaret til Politiken tirsdag. Københavns Politis presseafdeling oplyser i en kortfattet mail, at man har været i kontakt med den pågældende betjent, som ikke kan genkende ordvekslingen.

Ayah er under alle omstændigheder heller ikke sikker på, hvordan hun skal forholde sig til ordene fra betjenten.

»Mine følelser var lidt blandede. På den ene side er du enormt venlig, men det er også dig, der i morgen kan give mig en bøde, når jeg går ud af min dør. Det er miksede signaler«, siger Ayah, der skynder sig at tilføje:

»Ikke fordi... Hun var jo rigtig sød og forstående. Men omvendt skal hun jo sige sin holdning til politikerne. Uanset om man får et kram eller ej. Og hvad vil hun gøre, hvis Martin Henriksen en dag står bag hende, når jeg kommer forbi. Det er jo hendes job«.

Tror du, at du kunne have krammet en mandlig betjent.

»Jeg kunne sagtens have haft snakken om forbuddet med en mand, men ved ikke om det er relevant for sagen. Lige på det tidspunkt var vi bare to kvinder. Det havde ikke noget at gøre med, om at hun var i uniform og jeg var i niqab. Det var menneske til menneske«.

Lov vil isolere mig

Hvordan kommer dit liv til at se ud nu?

»Jeg generer ikke jo nogen, og jeg var ikke kriminel i forgårs. Jeg kommer til at fortsætte med niqab, som jeg altid har gjort. Og så kommer jeg nok til at isolere mig endnu mere i min lejlighed, for jeg er jo ikke millionær, så jeg bare kan betale mine bøder«.

»Det er politikere, der har lavet en underlig lov her. Vi er max 25 i Danmark, som går med niqab hver dag. Det ved jeg, fordi vi har brugt år på at støve hinanden op. Så jeg synes, det er alt for store ressourcer politikerne bruger på et problem, der ikke eksisterer«.

Hvorfor er niqab vigtigt for dig?

»Det er en vigtig del af islam. For mig er det en daglig påmindelse om, at jeg ikke skal ses på, og at folk ikke skal gå op i, om jeg ser godt ud. Jeg er sat i verden for at tilbede Allah«.