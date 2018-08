Prisbelønnede iværksættere sigtet af politiet for svindel med døvemidler Tre bagmænd er sigtet i en svindelsag for millioner af kroner i uberettiget bevilling af tegnprogstolkemidler. De nægter sig skyldige.

Med tegnsprogstolkemidler som økonomisk doping blev en restaurant og tre virksomheder angiveligt gjort kunstigt profitable i årevis. Det er påstanden i sigtelsen mod tre virksomhedsejere, der alle nægter sig skyldige.

Mandag blev der nedlagt navneforbud i sagen om snyd med døvemidler, som er den første af sin art i Danmark.

Bagmændene mistænkes for at have oprettet et netværk af virksomheder med døve ansatte, som de angiveligt misbrugte til at pumpe kommuner og staten for penge. Siden mandag har Politiken beskrevet, hvordan det er muligt at tjene store beløb på at misbruge døves ret til tolkebistand.

I den konkrete sag er det Københavns Kommune, der har anmeldt ejerne til politiet. Sideløbende har kommunen i et civilretligt søgsmål krævet tilbagebetaling af syv millioner kroner i tolkemidler, der angiveligt er givet uberettiget.

Når vi lagde bilagene ved siden af hinanden, kunne vi se, der var tale om det samme arbejde, som tilsyneladende er betalt for to gange Kontorchef Kia Schou Borggaard

På grund af navneforbuddet er der oplysninger, Politiken ikke kan skrive i sagen. Men på baggrund af aktindsigter og samtaler med kilder i virksomhederne er det alligevel muligt at fortælle historien om et forretningseventyr, der har rystet det danske døvemiljø.

Snyd med tolke FAKTA Døve og tegnsprogstolke mistænkes for i årevis at have bedraget de offentlige kasser for millioner af kroner. Det kunne Politiken afsløre mandag og tirsdag. Der er cirka 250 tegnsprogstolke i Danmark. Udgifterne til tolke er ikke opgjort særskilt. Men Beskæftigelsesministeriet brugte i 2017 ca. 555 mio. kr. på personlig assistance til handikappede. Lidt under 10 pct. skønnes at være udgifter til tegnsprogstolke. Da ministeriet og kommunerne hver finansierer halvdelen af tolkeudgifterne for døve i arbejde, er det samlede marked anslået til knap 110 mio. kr. årligt. Derudover kommer tolkeudgifter på andre områder såsom uddannelse og sundhed. Vis mere

De mystiske besøg

Magnus Madsen stod på toppen af verden på Bella Sky Hotel i København, da han i vinteren 2016 fik et tilbud, han ikke kunne afslå.´

En gruppe iværksættere havde ham i kikkerten til deres nye projekt. En af dem havde kort forinden modtaget Børsens gazellepris for sin anden virksomhed. Prisen uddeles til firmaer, der har formået at fordoble sin omsætning på fire år. Iværksætterne kom med visioner og succes.

Magnus Madsen skulle være den ene køkkenchef i deres nye restaurant – den anden hentede de ind fra Island. De to chefer, der begge er døve, ville få total frihed til selv at sammensætte menuerne.

»Det var en fed idé – vi skulle bygge det hele op fra bunden, så jeg kunne ikke sige nej. Jeg forlod mit job og startede på restauranten i marts 2017. Men hurtigt kom der tegnsprogstolke på arbejde, selv om vi ikke havde bestilt dem og slet ikke havde brug for dem. Det var underligt. Vi vidste knap nok, hvem de var«, siger Madsen.

En døv person har ret til op til 20 timers tegnsprogstolkning på sit arbejde, men nogle bruger færre timer end det. Prisen for en tolk er fra 650 til 980 kroner i timen, som kommunen og staten hver betaler halvdelen af. Nu kom tolkene på restauranten, uden Madsen havde bedt om det.

»Jeg gjorde det hurtigt klart for ledelsen, at jeg ikke ville finde mig i, at der kom tolke på arbejde, som jeg ikke havde godkendt. Jeg forlangte, at det fremover kun var mig, der bestilte tolk, og sådan blev det. Siden har jeg aldrig set beviser på snyd i forhold til restauranten, men jeg ved ikke, om der blev indgået aftaler med andre ansatte bag min ryg«, siger han.

Ifølge Politikens oplysninger var tolkene ansat i en virksomhed, som to af ejerne bag restauranten også ejede via et holdingselskab. Dermed modtog de penge fra kommunen og staten, hver gang tolkene kom på restauranten. Jo flere timer, des flere støttemidler.

Fiktive timer

Restauranten fik en blandet start. Aftenservering gik godt, men der kom for få gæster til frokost. Det hjalp dog, at restauranten indgik en række aftaler ned virksomheder, som de leverede frokost til hver dag. Det var det tidligere nævnte tolkebureau samt to andre virksomheder, Politiken ikke kan nævne grundet navneforbuddet. Det hele kørte i en karrusel.

Flere af restaurantens bagmænd ejede også de øvrige selskaber. De er alle gået konkurs i dag. Et af selskaberne er den, der havde modtaget Børsens gazellepris året forinden for sine flotte vækstrater. Den mangeårige borgmester i Frederiksberg Kommune Jørgen Glenthøj besøgte dengang kontoret for at sige tillykke.

Jeg ved ikke, hvor pengene er blevet af. Måske havde de travlt med at betale advokater. Kok Mogens Madsen

I Gazelle-virksomheden var der flere døve ansatte, som ifølge Politikens oplysninger fik hjælp fra fire tolke. To af dem var ansatte, de to andre kom fra bagmændenes tolkevirksomhed, som også arbejdede for restauranten.

Politiken er i besiddelse af en kuratorredegørelse om ’Gazellen’. Her fremgår det, at kurator har modtaget et krav om tilbagebetaling på 7.080.617,17 kroner fra Københavns Kommune. Ifølge kommunen er der tale om tolkemidler, som uberettiget er blevet udbetalt.

I brevet fortæller kurator, at han er kommet i besiddelse af en række dokumenter i konkurssagen, herunder en tidligere tolkemedarbejders ansættelseskontrakt og lønsedler, som begge viser en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer.

»Samtidig er kurator dog også kommet i besiddelse af et tolkeskema for den pågældende medarbejder, hvoraf det fremgår, at Københavns Kommune afregnes for en arbejdsuge på i gennemsnit 50 timer pr. uge fast fra kl. 07:00-17:00 hver dag«, skriver kurator.

Hvis det er korrekt, lader det til, at kommunen blev afregnet for 13 fiktive tolketimer hver uge i en ukendt periode.