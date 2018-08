Lær at slippe de bekymrende tanker på jobbet: Vi bliver stressede, når vi kommer hjem fra ferie PFA får 26 procent flere henvendelser fra folk med stress lige efter ferien. Sundhedschefen anbefaler, at man starter varsomt. Hvilket er lettere sagt end gjort.

Hos PFA i Nordhavn i København undrer man sig. Hvordan kan det være, at sundhedsforsikringen i tiden lige efter sommerferien syv gange om dagen skal tale med folk, der ikke kan overskue arbejdslivet. Som har hjertebanken, er angste og sover dårligt, fordi tingene ikke hænger sammen?

Hvorfor får kontoret 26 procent flere henvendelser fra folk med stress i efterårets første måneder, når alle lige har haft ferie?

»Vi tror ikke, at det bare er noget med, at det bliver mørkere. I vores optik er det også noget med, hvordan vi holder ferie«, siger Rikke Bay Haaber, chef for strategisk sundhed i PFA.

»Aktiv ferie er blevet ekstremt moderne. Vi skal også lige performe, når vi holder fri. Det er jo fint nok, men nogle gange skal vi også kede os«.

Dermed rammer sundhedschefen undertegnede journalist hårdt i solar plexus.

For jeg tilbragte stort set hele min seneste ferie med familien i Frankrig iført klatresele, redningsvest eller fullfacehjelm. I fuld fart ned ad et bjerg, en flod eller på en sti.

Rikke Bay Haaber fra PFA kan godt genkende billedet af midaldrende og ældre, der presser sig selv. Og føler sig pressede. Ligesom også unge barnløse er hårde mod sig selv.

»Tidligere sagde man, at børnefamilierne var hårdest spændt for, fordi de både skal lykkes med familien og på arbejdet. Men når vi ser på vores tal og kigger på vores kunder, kan vi se, at de helt unge og de ældre faktisk stresser meget mere«.

Ifølge Rikke Bay Haabers definition er ældre fra 45 år og op, tak for kaffe, og den gruppe kan typisk være bekymrede for, hvad der sker med jobbet, digitaliseringen og tilværelsen på vej mod pensionen. Samtidig med at man skal have et spændende liv fuldt af ferier, aktiviteter, restaurantbesøg og gode venner.

»Alle har langt højere forventninger til, hvordan vi skal realisere os selv. Hvor børn og familie sætter en naturlig begrænsning for de omkring 30-årige, har ældre og de helt unge ikke nogen naturlig bremse, men kan kaste sig ud i stadig flere aktiviteter, som de føler, at de skal kunne magte«.

12-tals stress

Rikke Bay Haaber ser også en ny generation komme på arbejdsmarkedet. En generation, der er vokset om med en mobiltelefon i hånden og har en lang række krav til sig selv, som de ikke vil slække på.

»De er vant til at klare alt til et 12-tal. Når de så møder modstand på arbejdet og ikke længere har tid til at leve op til alt det sociale, kan det blive svært at få forestillingen om sig selv som et 12-tals menneske til at hænge sammen«.

Siger altså Rikke Bay Haaber, der helt generelt peger på smartphones som et tilbagevendende problem uanset aldersgruppe. Det er så svært at slippe den, også på ferien. Og hvis der ryger en arbejdsmail ind i bevidstheden, ja, så går vi på arbejde, selv om kroppen sidder på en terrasse i Frankrig.

»Telefonerne er jo bygget til at lokke os. Hvis jeg ikke sætter nogle grænser selv, gør jeg det jo alt for meget. Så er min hjerne ikke nærværende, og så ender den med at gå på arbejde«.

Fars fede ferie

Også her rammer Rikke ret præcist ned i journalistens nervesystem. Faktisk lavede jeg på vores ferie et skema på min mobil, som kunne holde styr på alle ugens aktiviteter, så vi var sikre på at nå det hele.

Trods modstand fra min datter blev hver en mountainbiketime, vandrutsjebane og hesteridning skrevet ind. Samtidig med at jeg kunne snige mig til at lave billedtekster til en historie, som pludselig skulle bringes hjemme i avisen.

Nå ja, og så havde jeg jo telefonen ved hånden til en klassisk far-sidder-med-øl-i-hånd-og familie-omkring-sig-selfie.

»Det er faktisk ret sundt for os nogle gange, når der overhovedet ikke er nogen stimulanser til hjernen. Det skal vi nok blive bedre til«, siger Rikke Bay Haaber.

Efter ferien To do-listen Begynd på jobbet på en onsdag. Så er den første uge godt i gang. Tag roligt fat. Lad være med at skulle nå det hele, inden du er landet. Erkend også, at du ikke har tid til dit sædvanlige sociale gear fra ferien. Giv slip på arbejdet, når du har gjort dit. Det, som kan skabe stress i forhold til arbejdet, er din relation til det. Du bestemmer den værdi, du tillægger arbejdet, som jo i sig selv kun er f.eks. et stykke papir, nogle ettaller og nuller i en mail eller en fysisk handling. Derfor kan du arbejde med din evne til at give slip og sige: Nu har jeg gjort mit bedste. Tag mentale pauser. Hvis du i små øjeblikke i løbet af dagen gør noget, som er frigjort fra det, der presser eller stresser, kan du slippe ud af arbejdstankerne eller svære og negative tanker. Det kan være nogle vejrtrækningsøvelser, at lytte til et stykke musik eller nogle små fysiske træningsøvelser. Sov godt. Dårlig søvn kan øge stressniveauet. Derfor er det vigtigt med en god nattesøvn, og den begynder, før du har trukket dynen op over ørerne. For har du haft en hektisk dag, hvor du ikke har pustet ud, går hjernen i gang med at bearbejde dagens mange indtryk, når du kryber til køjs. Og det går ud over søvnen. Husk at drikke vand i løbet dagen, og begræns dit aftenarbejde. Kilde: Rikke Bay Haaber, chef for strategisk sundhed, PFA Vis mere

En ting ad gangen

Har man endelig en vis succes med at få slukket for tankerne og for lommeorglet på ferien, er der ingen tvivl om, at blot få timer retur på arbejde kan få bugt med buddhistisk sindsro og overskud.

Her kan man opsøge en ekspert i at tøjle tankemylder, som psykolog Zinaida Mathiasen, der er arbejder hos Mind CPH i København, hvor de benytter metakognitiv terapi. Det er en metode til at blive opmærksom på, hvad der foregår i hovedet. Hvor man træner klienterne i at blive bedre til at forstå, at bekymrende tanker er noget, man kan lære at lade ligge.

»Det er helt normalt at synes, det er træls at skulle tilbage på arbejde efter en ferie. Som følelsen af mandag – bare forstærket. For tit har arbejdsopgaverne hobet sig op, og det kan virke uoverskueligt. Her begår folk ofte en klassisk brøler ved at gå i gang med at bekymre sig om alt det, som de skal nå. Det giver bagslag, for det gør dig presset, allerede inden du kommer tilbage på arbejdet«.