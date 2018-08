Danmarks grønne energi svigter på trods af rekordsommer: Solen giver mindre vedvarende energi end sidste år

Danske solceller har leveret mere strøm til stikkontakterne end sædvanligt på grund af den solrige sommer.

Men solenergien i Danmark kan langtfra kompensere for den manglende vindmøllestrøm i en sommer, hvor vindmøllerne har stået mere stille, end de plejer.

Derfor er der samlet set blevet produceret langt mindre vedvarende energi fra sol og vind de seneste måneder, end tilfældet var på samme tid sidste år.

Det viser beregninger, som Politiken har lavet på baggrund af de senest validerede tal fra Energinet, som ejer og driver elnettet i Danmark.

I løbet af maj og juni 2017, som var betydeligt koldere og mørkere end i år, producerede solpaneler og vindmøller strøm, som svarer til 47 procent af det danske elforbrug, mens sol og vind kun kunne levere 38 procent af strømforbruget i de to samme måneder i år. Foreløbige tal tyder på, at tendensen fortsatte i juli i år.

Helt konkret faldt produktionen af vedvarende energi fra sol og vind fra 2517 GWh i maj og juni 2017 til 1984 GWh i samme periode i år.

Det er situationen, selv om de seneste tre måneder har været blandt de mest solrige i danmarkshistorien, og på trods af, at landets solceller i maj slog rekord og leverede den største elproduktion nogensinde.

Men selv i måneder, hvor antallet af solskinstimer slår danmarksrekorder, kan den nuværende kapacitet af solceller langtfra levere den samme mængde elektricitet som vindmøllerne i en tid uden kuling og kastevinde fra vest.

I maj, juni og juli i år, hvor antallet af solskinstimer nåede nye højder, kan solcellerne ikke producere meget mere strøm end, hvad der svarer til seks procent af det samlede danske elforbrug. På årsbasis producerer solcellerne typisk omkring to procent af den danske el.

Ifølge professor Brian Vad Mathiesen, som forsker i vedvarende energi på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, skyldes det, at Danmark har fokuseret langt mere på at udbygge havvindmølleparker end på at udbygge solenergien.

»Det er symptomet på mange års misligholdelse af solcellemarkedet i Danmark, og et udtryk for, at vi har meget langt igen, før vi har et robust vedvarende energisystem, som fungerer, når det ikke blæser«, siger han.

»Vi har klart underprioriteret sol de seneste mange år, og det betyder, at vi og resten af Europa er meget sårbare, når det handler om at sikre den vedvarende energi i sommermånederne«, siger professor Brian Vad Mathiesen.

Danmark har en solcellekapacitet på rundt regnet 900 MW, hvilket kun er en brøkdel af kapaciteten fra vindmøllerne her til lands. Det betyder, at Danmark bliver tvunget til at importere strøm fra blandt andre Tyskland, som i langt højere grad stammer fra kulkraftværker.

Sol kæmper mod landvind

Blot få måneder efter Folketinget indgik en bred energiaftale, som udbygger brugen af vedvarende energi frem mod 2030, udstiller den solrige og varme sommer ifølge energiprofessoren, at der fortsat er stor usikkerhed om forsyningssikkerheden, når det gælder den vedvarende energi.

»Vi får mindre vandkraft fra Norge, atomkraftværkerne har svært ved at køle deres anlæg, så de lukker ned, vinden blæser ikke, og vi har ikke bygget nok solceller. Hvad er der tilbage? At fyre mere biomasse eller kul af i vores kraftværker«, siger Brian Vad Mathiesen.