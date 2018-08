Danske Døves Landsformand: »Vi tager skarp afstand fra al mulig snyd med tolke« Danske Døves Landsforbund tager afstand fra snyd med tolkemidler, men lobbyede i årevis for endnu mere fleksible regler, selv om de kendte til hul i loven. Det er der intet mærkeligt i, siger landsformand Lars Knudsen.

Den seneste uge har Politiken afdækket mulig svindel med offentlige tolkemidler. Københavns Kommune har politianmeldt en række personer og virksomheder for svindel for millioner af kroner. Medejeren til et af de firmaer, som efterforskes, sidder samtidig i Danske Døves Landsforbunds hovedbestyrelse. Hvad tænker I om det?

sagen kort Svindel med tolke Hvem? Landsformand Lars Knudsen fra Danske Døves Landsforbund. Hvad? Siden mandag har Politiken skrevet om, at døve og hørehæmmede er under mistanke for at have svindlet med tegnsprogstolkemidler for millioner af kroner. Københavns Kommune har politianmeldt en række virksomheder, og beskæftigelsesministeren har iværksat en undersøgelse af området. Hvorfor? Fordi Landsforbundet repræsenterer de knap 4.000 danske døve, som er påvirket af mistanken og den igangværende undersøgelse. Flere af medlemmerne i forbundets hovedbestyrelse har desuden tilknytning til tolkevirksomheder. Der arbejder omkring 250 tolke i Danmark. Vis mere

»Da vi fik af vide, at vedkommende muligvis var inddraget i sagen, tog vi et møde med personen. Personen har trukket sig fra alt, der har noget med tolkeområdet at gøre i vores forbund, mens politiet undersøger sagen. Vi afventer nu resultatet af politiundersøgelsen«.

Sagen i København er del af en større undersøgelse, myndighederne har sat i gang for at undersøge mulig fusk med tolkemidler. Hvordan forholder I jer til det, der hidtil er kommet frem?

»Det er ærgerligt, ærgerligt. Vi tager skarp afstand fra mulig snyd eller misbrug med tolkebevillinger, for det rammer alle døve. Samtidig vil jeg gerne understrege, at ingen er blevet dømt for noget endnu. Og vi kender ikke omfanget, men vores umiddelbare vurdering er, at det drejer sig om et fåtal af personer, som muligvis har svindlet«.

Jeg har talt med flere folk i døvemiljøet, som siger, at metoden til at begå svindel har været alment kendt i mange år. Hvornår hørte I første gang om det?

»Danske Døves Landsforbund hørte for første gang om rygterne i 2012. Det var gennem ungdomsbladet Visualis, som skrev en guide til at snyde systemet. Derigennem fandt vi ud af, at der var en risiko for snyd med tolkebevillinger i forbindelse med arbejde. Vi kontaktede derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen og gjorde dem opmærksomme på, at her lå en risiko. Men de valgte ikke at gå videre med sagen«.

Danske Døves Landsforbund har i årevis kæmpet for at få fjernet timeloftet på tegnsprogstolk til døve i arbejde, som i dag er 20 timer. Det kan jeg se i høringssvar og referater fra møder, I har haft med politikere og ministerier. Når I presser på for en mere fleksibel ordning, hvorfor nævner I så ikke samtidig, at I kender til et hul i loven, som gør det muligt at svindle med ordningen?

»Der er ingen sammenhæng mellem, at nogen potentielt kan snyde, og at nogen så har et faktisk behov for tolk på arbejdsmarkedet. I dag har nogle døve et arbejde, som kræver mere end 20 timers tegnsprogstolk om ugen, mens andre måske kun skal bruge to timer. Vi kæmper for et fleksibelt system, hvor døve kan få de tolketimer, de skal bruge, men selvfølgelig ikke snyder«.

Men I bliver bekendt med et hul i loven i 2012, som muliggør svindel. Det gør I myndighederne opmærksom på én gang. Og så fortsætter I ellers med at arbejde for et mere fleksibelt system uden igen at nævne, at der er et hul i loven, som bliver større, hvis loftet på 20 timer fjernes. Hvorfor nævner I det ikke?

»Det er en fejlslutning. Du antager, at vores begrundelse for en mere fleksibel ordning er, at så kan man snyde mere. Det er forkert«.

Det siger jeg ikke. Men jeg siger, det vil være en konsekvens af jeres arbejde for en mere fleksibel ordning, at man kan snyde mere.

»Du sammenligner noget, der ikke kan sammenlignes. Vi har gjort opmærksomme på snyd, og vi tager afstand fra det. Men er det vores ansvar at blive ved med at prikke myndighederne på skuldrene? Det er kommunerne, der har tilsynspligten med tolkemidler, ikke os«.