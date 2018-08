Investorer bliver væk fra kystprojekter: »Der er ingen penge i det, og det ved investorerne godt« De fleste af ti kystturismeprojekter, som fik en særlig tilladelse for snart tre år siden, er stadig langt fra at blive realiseret. Forsker kalder konceptet for gammeldags.

Daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) var sikker i sin sag, da han i oktober 2015 præsenterede de ti forsøgsprojekter til fremme af kyst- og naturprojekter, som regeringen havde givet tilladelse til.

»Det er projekter med høj kvalitet (...). Så vi må sige, at forsøgsordningen er en succes«, sagde ministeren.

Men det kniber gevaldigt med at få løbet projekterne i gang. De har fået fem år, men små tre år inde i forløbet mangler seks af de ti projekter finansiering.

To andre afhænger af, om der kommer et landsplandirektiv, som giver mulighed for at udpege nye sommerhusområder nær kysterne. Det er muligt at bygge ferieboliger efter hotelloven, men her skal betales moms af lejen, mens udlejning af sommerhuse er momsfri.

Serie Vestkystprojekter Sætter kommuner ved den jyske vestkyst erhvervsinteresser over hensynet til de lokale beboere og naturen, som i øvrigt er afgørende for turismen? Det er på forskellig vis centralt for tre anlægsprojekter i Blåvand, Søndervig og Esbjerg, som Politiken har set nærmere på. To af de tre projekter er blandt de særlige kystprojekter, som regeringen udpegede i 2015. Dette er den første artikel i serien.

Kun to projekter er nogenlunde på skinner, men det ene af dem har skabt kraftig modstand lokalt, og det er endnu usikkert, om en investor vil melde sig.

Projekterne er en udløber af den vækstplan for turisme, ’Danmark i balance’, som de nuværende regeringspartier, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti blev enige om i juni 2014. Der blev samtidig åbnet for en senere anden runde med endnu 15 kystprojekter.

De fleste af de ti omfatter flere overnatningsmuligheder. Professor Anne-Mette Hjalager fra Syddansk Universitet, som blandt andet forsker i kystturisme, er ikke overrasket over, at det er svært at skaffe finansiering til projekterne.

»Der er ingen penge i det, og det ved investorerne godt. Store dele af året er der simpelthen bare ikke så meget forretning i det, at det kan betale sig at begynde at investere i mange nye kvadratmeter. Der er overkapacitet af rang. I nogle få uger er der næsten fyldt, men det kan ikke forrente en investering«, siger Anne-Mette Hjalager.

Hendes pointe er, at det ikke giver mening at forsøge at skaffe plads til alle i de få uger, højsæsonen varer.

Derfor er de ti projekter set med hendes øjne udtryk for »en gammeldags tænkemåde«. Det, der er brug for, er at få udnyttet sommerhusene bedre udenfor sæsonen, siger Anne-Mette Hjalager.

For eksempel ved i højere grad at åbne for korttidsudlejning, som i stigende grad efterspørges, i stedet for alene at arbejde med udlejning på ugebasis.

»Der er masser af plads til flere turister udenfor sæsonen, både i naturen og i byernes shoppingområder. Det handler om at få opdateret kystbyernes bymidter«, siger Anne-Mette Hjalager. Hun henviser blandt andet til Ringkøbing, hvis »enestående kvaliteter« kan bruges bedre.

Ophavsmanden til et af de ’gammeldags’ projekter, badebyen Søndervigs lokale matador Keld Hansen, er fortrøstningsfuld.

Han vil bygge Nordeuropas største badeland ved Søndervig. Det er blot 90 kilometer fraLalandias store badeland i Billund, men det ser Keld Hansen ikke som en konkurrent.

»Med vores beliggenhed kan vi ramme flere, for her kan man få bedre oplevelser udenfor badelandet. Billund har Legoland, men vi har naturen, kysten og Ringkøbing Fjord«, siger Keld Hansen.