Han vil bygge Nordens højeste hus i København og anklager Lego for at have stjålet hans ide Kurt Immanuel Pedersen vil bygge Nordens højeste hus og en H.C. Andersen-forlystelsespark i Nordhavn I de næste måneder er det knald eller fald for megaprojektet.

»Uden for døren til vores kontor står to elefanter«, forklarer Kurt Immanuel Pedersen i telefonen, så jeg kan finde ham i det vidtstrakte område af grå lagerbygninger og kontorer tæt ved Avedøreværkets skorstene i hovedstadens yderkant.

To elefanter skulle være til at få øje på. Men der går alligevel en tid, inden vi finder hinanden. Og stenelefanterne ved indgangsdøren mellem de parkerede biler viser sig også at være ret små og nemme at overse.

Men så er det også slut med skuffelserne. For den tidligere erhvervskundedirektør i Nordea – i business-skjorte trods stegende hede – vil vise mig noget, der aldrig før er set så stort i Danmark.

Nordens største højhus har han tænkt sig at bygge. 75 etager fordelt på 280 meters højde.

Det skal ligge på det yderste af Københavns Nordhavn, som øger hovedstaden med nye kvadratmeter hver dag, fordi der bliver pumpet jord ud i vandet, som forvandles til byggegrunde.

H.C. Andersen Adventure Tower, som skyskraberen skal hedde, og som Kurt Immanuel Pedersen er direktør for, vil i givet fald komme til at rage op i en højde, der nærmer sig Eiffeltårnets.

Eiffeltårnet er på flere måder relevant at nævne her. For det var i toppen af den parisiske seværdighed, at Kurt Immanuel Pedersens forretningspartner John Christensen for fire år siden nød udsigten, da han fik øje på en tjener, som han syntes lignede den danske eventyrdigter H.C. Andersen på en prik.

John Christensen tænkte straks: »H.C. Andersen i et stort tårn – hvorfor har vi ikke sådan noget derhjemme?«.

Højhuset skal være et vartegn ved indsejlingen til Københavns Havn, og ikke bare højden skal være eventyrlig, det skal omgivelserne også.

Skyskraberen skal omgives af en H.C. Andersen-forlystelses- og oplevelsespark. Lige ved siden af den nye krydstogtterminal, hvor blandt andet kinesere, tyskere, japanere og amerikanere vælter i land. 850.000 turister om året.

Da jeg så, at vores tårn tilfældigvis kommer til at stå lige midt i sigtelinjen til Dronningen, blev jeg glad og overvældet. Mit mellemnavn Immanuel betyder jo »Gud med os«, og det har jeg brug for Kurt Immanuel Pedersen, direktør for H.C. Andersen Adventure Tower

Da Kurt Immanuel Pedersen hørte om partnerens idé, tændte også en gnist i ham. De to er nu sammen om H.C. Andersen Adventure Tower-projektet. På femte år. Med Kurt Immanuel Pedersen som 100 procent indpisker, mens John Christensen fortsat bruger det meste af sin tid på at være administrerende direktør i rengøringsfirmaet De 5 Stjerner med over 1.000 medarbejdere.

»Vi har brug for fyrtårne med oplevelser, som sætter Danmark på verdenskortet, og som gør det yderligere attraktivt at rejse hertil som turist«, siger Kurt Immanuel Pedersen.

Som han ser det, har alle følt sig som en grim ælling, og H.C. Andersens eventyr er almengyldige.

»Ingen kommer nemt igennem en skilsmisse, eller også er der noget med børnene eller forældrene, eller man er blevet fyret, eller nogle venner har svigtet. H.C. Andersen tager som oftest udgangspunkt i de svage og udstødte, og den grimme ælling bliver sparket og mobbet og kan ikke elske sig selv. Men til sidst kommer den ud som svane. Vi skal folde hinandens svanevinger ud, og dén historie mangler vi at fortælle«, siger han og får en indskydelse.

»Parken, har vi drøftet, skulle have form som en svanevinge, som man kan se fra flyene, der letter og lander i lufthavnen. Ku' det ikke være fedt?«.

Forlystelsesparken skal både være for legeglade børn og for alvorlige voksne, der vil fordybe sig i Andersens verden. »En eventpark med en gennemtænkt helhedsarkitektur«, som Kurt Immanuel Pedersen siger, da vi sætter os under et stort silhuetbillede af forfatteren.

5D og Virtual Reality kan blive en del af oplevelsen, hvor man måske vil kunne køre gennem Snedronningens verden, se prinsessen ømme sig efter at have sovet på en ært eller høre den grimme ælling rappe.

Ællingen, der slås

Den med ællingen og svanen dukker op flere gange i samtaler med Kurt Immanuel Pedersen, der kalder sig »en lille iværksætter med en stor drøm«.

Lige nu kæmper han med københavnske politikere. Mange af dem kan lide hans vision, men har svært ved at imødekomme hans behov for allerede i år at få gang i den kommunale planlægning for området Ydre Nordhavn, så der kan laves en lokalplan omkring år 2020.

Og ikke mindst føler Kurt Immanuel Pedersen, at han slås med magtfulde konkurrenter med relationer til Legodynastiet, som ret pludseligt er kommet i tanker om, at de også vil bygge et højhus samme sted og med en lignende forretningsmodel. Og som han har meldt til politiet for industrispionage og brud på en fortrolighedsaftale.

Han tager mig ivrigt med hen i vindueskarmen og viser mig ringbind, charteques og omslag med aftaler fra sit hold af partnere i projektet, som rummer hotel, restauranter, luksuslejligheder, almene boliger, observationsplatform, eventpark samt en offentlig park med gratis adgang.

Her er underskrifter fra den berømte arkitekt Bjarke Ingels, der skal tegne højhuset. Og fra det amerikanske designfirma Forrec, der skal skabe H.C. Andersen-eventparken.

Og der er det rådgivende konsulentfirma Deloitte, ingeniørerne i Rambøll, SLA landskabsarkitekter, Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening, fagforeningen 3F, byggefirmaet Züblin, det almene boligselskab KAB og flere andre, der giver projektet anbefalinger og tilsagn om samarbejde.

»Vi har samlet brugt godt ti millioner kroner indtil videre på bare at lave hele det forberedende arbejde«, siger han – nok er det mange penge, men det samlede projekt vil koste 6,5 milliarder kroner.

280 meter er meget, erkender han, men Turning Torso-bygningen i Malmø på den anden side af Øresund er 190 meter, »og det danske tårn skal helt sikkert være betragteligt større«.

280 meter er det højeste, luftfartsmyndighederne kan tillade.

På nogle visualiseringer kan man se, hvordan tårnet vil se ud fra forskellige punkter i København. Eksempelvis vil man stående på Amalienborg Slotsplads kunne se det rage op i horisonten midt i den snorlige Amaliegade, der fører til og fra det kongelige slot.

»Da jeg så, at vores tårn tilfældigvis kommer til at stå lige midt i sigtelinjen til Dronningen, blev jeg glad og overvældet. Mit mellemnavn Immanuel betyder jo »Gud med os«, og det har jeg brug for«, griner han.

Da jeg nævner, at det jo ikke er sikkert, at Dronning Margrethe bliver glad for at få sådan et højhus stikkende op i sin arkitektonisk stramt tilrettelagte udsigt, svarer Kurt Immanuel Pedersen: »Så flytter vi da bare det hele 100 meter«.

Arkitektfirmaet BIG med Bjarke Ingels i spidsen har givet tilsagn om at formgive tårnet, men der foreligger endnu ikke nogen tegninger af bygningen.

Foto: Peter Hove Olesen Kurt Immanuel Pedersen har en vild men gennemarbejdet ide om at bygge et højhus - Skandinaviens største - i Nordhavn sammen med en HC Andersen-temapark, men han møder modstand: Politisk kan han ikke få gang i projektet hurtigt nok. Og nu har nogen oven i købet hugget hans ide, mener han og har meldt dem til politiet for industrispionage.

»Vi ved bare, at det være slankt, højt og smukt. Vi vil ikke låse os fast for tidligt«, siger Kurt Immanuel Pedersen.

Når man vil bygge så højt, møder man kastevinde, der kan få ethvert fartøj ud af kurs:

H.C. Andersen Adventure Tower har en foreløbig aftale med By & Havn, det offentlige byudviklingsselskab, der ejer grunden på 85.000 kvadratmeter. Men den aftale er ikke støbt i det samme beton, som eventyrtårnet skal bygges af.

By & Havn kræver, at teamet inden 2020-21 præsenterer en kommunal lokalplan, der sikrer, at skyskraberen rent faktisk kommer til at skrabe skyer. By & Havn har meddelt, at hvis planprocessen kommer til at strække sig meget længere, er der ikke basis for en købsaftale, og så kan Kurt Immanuel Pedersen komme til at stå uden tøj på ... som kejseren i eventyret.

Han og hans team har derfor brug for, siger han, at politikerne allerede ved det næste møde i teknik- og miljøudvalget i september beslutter at sætte skub i en planproces for projektet, som skal vise, om det overhovedet kan realiseres. Det skal han også bruge for at trække private investorer, pensionskasser og kapitalfonde, som han har kontakt til, helt ind i projektet, så han rent faktisk kan smække købssummen på bordet.

Tre gange har sagen været vendt i Borgerrepræsentationen, og et flertal for selve ideen tegner sig – men ikke for hastværket.

Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti samt Liberal Alliance er decideret for. Socialdemokratiet og de radikale er som udgangspunkt positive, men ikke glade for at fremskynde planlægningen. SF og Alternativet har ikke taget stilling, mens Enhedslisten signalerer, at de er lodret imod.

Kurt Immanuel Pedersen anerkender, at der skal være offentlige høringer om hans kontroversielle projekt, men han bliver træt i ansigtet over tidsplanen fra embedsmændene.

Under forudsætning af, at der bygges en tunnel til biler under vandet til Nordhavn – og det er ikke besluttet endnu – kan der måske først blive tale om en lokalplan i 2025. Han skal bruge den 4-5 år før.

Trafikproblemer

I en vis forstand trækker By & Havn dog i hans retning. Selskabet har foreslået en fremrykning af den kommunale planlægning, så der i første omgang bare laves et 'forstudie' med konkretisering af, hvad der er muligt at bygge på stedet.

Rita Justesen, som er chef for Planlægning og Arkitektur hos By & Havn, skriver til Politiken, at H.C. Andersen Adventure Tower er velkommen til at erhverve grunden, men at det er en politisk beslutning, om »København skal have et projekt af så stort omfang og som bryder i så væsentligt grad med den gældende strukturplan for Nordhavn«.

Hun understreger også, at »By & Havn ikke er interesseret i at blokere udviklingen af en stor, velbeliggende grund i en længere årrække uden sikkerhed for lokalplan eller grundkøb«.

Dét presser Kurt Immanuel.

Embedsmændene på rådhuset er især ikke trygge ved at give grønt lys allerede nu for et så stort projekt på grund af trafikproblemerne. Vejene vil blive for belastede, før infrastrukturen er fuldt udbygget inklusiv den planlagte metro i 2030 helt ud til stedet, hvor højhuset og forlystelsesparken tænkes realiseret.

På sin side har Kurt Immanuel Pedersen dog en analyse fra ingeniørfirmaet Rambøll – bestilt af hans eget team – som fastslår, at hvis bare ikke alle turisterne kører til og fra stedet i myldretiderne, kan det trafikalt hænge sammen.

Også selv om projektet bygges, før der er bygget metro hele vejen, og der kommer biltunnel over til Nordhavn.

Analysen fra Rambøll peger desuden på, at der allerede om to år kommer to nye metrostationer på Nordhavn; den yderste ved Orientkaj et par kilometer fra tårnet, og »herfra kan der i de første år gå shuttlebusser til og fra H.C. Andersen Adventure Tower«, argumenterer Kurt Immanuel Pedersen.

Det har nu ikke beroliget embedsmændene. Så nu er en ny uafhængig trafikanalyse på vej, som skal behandles politisk på rådhuset i september.

For Kurt Immanuel Pedersen er det knald eller fald her efter sommer. Alt eller intet. Det gentager han flere gange.

»Ellers vælter tårnplanerne i København«.

Skepsis og begejstring

Niels Bjerrum er socialdemokratisk medlem af kommunens udvalg for teknik og miljø. Han kaldet det projektets akilleshæl, at højhus og park skal opføres mellem en metrostation, en containerterminal og nogle boliger, som ikke er tegnet endnu. »Og trafikken må ikke få Nordhavn til at sande til«.

Sådan kommer det 75 etager høje H.C. Andersen Adventure Tower til at rage op set fra Amalienborg. Tårnet er endnu ikke blevet arkitektonisk formgivet. Illustration: BIG

Sådan kommer det 75 etager høje H.C. Andersen Adventure Tower til at rage op set fra Amalienborg. Tårnet er endnu ikke blevet arkitektonisk formgivet. Illustration: BIG

Men Niels Bjerrum finder også den stort anlagte plan »ret fed«, fordi der er lagt op til mange lærepladser i byggefasen, løfter om deltidsjob i Andersen-parken til unge fra de kommende almene boliger i komplekset og tæt samarbejde med både fagbevægelse og turisterhverv.

Han er også begejstret for ideen om at placere en stor turistattraktion uden for centrum for at aflaste middelalderbyen.

»Men jeg har det personligt vanskeligt med et H.C. Andersen-tårn i København, for han tilhører vel egentlig Odense? Og kunne tårnet ikke komme ned i 150 meter? Jeg er også loren ved en forlystelsespark om Andersens eventyr, for selv om de lover, at det ikke bliver det rene BonBon-land, ved man, at alle gode hensigter tit trynes af økonomiske hensyn«.