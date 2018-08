Sket i ugen: Tøjpolitiet lægger forsigtigt ud

Sagt i ugen

Den 35-årige pædagogstuderende Nour, som – iført niqab – deltog i demonstrationen imod ’burkaloven’ i København:

»Grænsen er simpelthen nået. Vi lever i et frit samfund anno 2018, men alligevel undertrykker regeringen min ret til at gå klædt, som jeg vil. Det er langt mere undertrykkende end religion. Da jeg gik herhen fra Nørrebro Station, råbte en mand: ’Ring til politiet!’, da han så mig. Det var ikke så rart«.

(Jyllands-Posten)

Sasha Andersen fra gruppen Party Rebels, som havde arrangeret demoen imod tildækningsforbuddet:

»Det bliver en masse flotte kostumer, som vi kommer i. Jeg har lavet en dykkermaske med snorkel, hvor der kommer blomster op af«.

(Berlingske)

»Afmagt forklædt som handlekraft«, kaldte Henrik Wivel ’burkaloven’ i Weekendavisens leder:

»Tildækningsforbuddet er et symptom på en politisk udmattelse, der kommer sig af de bizarre, betændte og nedværdigende problemer, vi i løbet af de seneste ti-tyve år har skullet tage stilling til som følge af den muslimske indvandring. Med alt fra debat om frikadeller i børnehaverne til kønsadskilte svømmehaller, til dødstrusler mod satiretegnere, til scannere i lufthavnene af frygt for terror, til tvangsægteskaber, til bloddryppende jihadistiske syrienskrigere med had til ateister, homoseksuelle, jøder, kristne og utallige andre grupper og nu altså totalt tildækkede kvinder i det offentlige rum, er det fristende for utålmodige politikere at gøre kort proces og gennemføre illiberale love«.

(Weekendavisen)

Udlændingeordfører Martin Henriksen, Dansk Folkeparti, var efter ’burkaloven’s ikrafttrædelse klar til nye indsatser:

»For DF slutter kampen for danske værdier ikke her. For mig at se bør vores fælles folkeskole være helt fri for religiøs hovedbeklædning. Her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på det muslimske tørklæde«.

(B.T.)

Døve Michael Vestergaard, som var med til at malke danske kommuner for tilskud til tegnsprogstolkning, der ikke fandt sted:

»Jeg er god til at snakke fanden det døve øre af. Jeg snakkede så meget med kommunerne, at de slet ikke ville have dokumentation for de tolketimer, jeg fakturerede dem for«.

(Politiken)

Mathis Wackernagel, Global Footprint Network, om varmen, tørken og skovbrandene, der plager store dele af verden:

»Dette er konsekvenserne af at sprænge det økologiske budget for den eneste planet, vi har«.

(Information)

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, Nordea, om forandringerne i klimaet:

»Siden maj har vi i Danmark fået anskuelighedsundervisning i, at det går den gale vej. Man kan se det i sin egen have, hvor træerne smider æblerne på grund af tørken, og på landet, hvor landmændene regner med at tabe milliarder. Sommerdage med sol er dejlige, men nu er det ikke sjovt længere. Nu er det uhyggeligt«.

(Information)

