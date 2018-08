Findes der etisk korrekte våben? Danmark køber pistoler til forsvaret af en virksomhed, der ser ud til at stå for illegal våbeneksport til andre lande.

Tre forskellige hændelser i april i år viste sig at få en vis sammenhæng:

Flere chefer i den tyske våbenproducent Sig Sauer blev af den slesvig-holstenske anklagemyndighed tiltalt for at have solgt 36.000 pistoler illegalt til Colombia under borgerkrigen i landet.

Samtidig oplyste det danske forsvar, at det havde købt for 25 millioner kroner pistoler af den samme virksomhed.

Og i samme måned meldte forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der havde købt pistolerne fra det anklagede firma, sig ind i organisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel, der arbejder for »efterlevelse af internationale principper og retningslinjer for virksomheders samfundsansvar«.

Sagen om pistolerne rejses nu af Enhedslisten, der mener, at forsvaret bør undlade at handle med firmaer, der handler illegalt eller anklages for det.

Men når forsvarets formål er at virke truende på fjender og om nødvendigt slå dem ihjel, skal samme forsvar så i det daglige opføre sig lige så politisk og etisk korrekt som andre offentlige myndigheder?

Findes der etisk korrekte våben?

Brigadegeneral og vicedirektør i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse Anders Mærkedahl Pedersen hælder til et ja. Han og hans kolleger har ikke været opmærksomme på den tyske skandalesag, og det bliver nu undersøgt, hvad der skete.

Skal vi købe israelske våben?

Men i et mailsvar til Politiken skriver Anders Mærkedahl Pedersen, at styrelsen generelt er i gang med at styrke arbejdet med det sociale og samfundsmæssige ansvar »for bedre at kunne identificere risici samt arbejde med at imødegå og håndtere situationer, hvor der er risiko for negativ påvirkning af grundlæggende menneskerettigheder og miljømæssige forhold«.

Spørgsmålet om samfundsansvar dukkede også op sidste år, da det danske forsvar købte morterer af et østrigsk datterselskab af en israelsk virksomhed, som FN’s menneskerettighedsrapportør for de besatte palæstinensiske områder har opfordret til boykot af, og som danske pensionskasser og investorer har sortlistet.

Og så var der sagen samme år om byggeri af Danmarks nye krigsskib, ’Lauge Koch’, hvor der blev brugt nordkoreanske arbejdere. Det er et brud på våbenembargoen mod Nordkorea.

Og nu det aktuelle tilfælde med det danske indkøb af håndvåben fra tyske Sig Sauer, der ifølge det tyske anklageskrift har svindlet med offentlige dokumenter for via sit amerikanske søsterselskab at kunne sælge våben til det colombianske politi.

Kristian Søby Kristensen, der er vicecenterleder og seniorforsker ved Center for Militære Studier, mener, at det er meget relevant at forvente, at forsvaret arbejder med en stærk etik – også når der købes ind.

»Når man har fået uddelegeret et voldsmonopol af staten, så skal man måske netop være særligt etisk i den måde, man forvalter den på«.

Kristian Søby Kristensen kan ikke kommentere den konkrete pistolsag, men han er ikke i tvivl om, at den slags sager er »pisseirriterende« for forsvarets jurister.