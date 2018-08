Sommerhus-ejer: »Det er lige netop sådan noget her, vi har frygtet, kunne ske«. Branden i Blokhus er ved at være under kontrol. Et sommerhus er brændt ned, mens andre har brandskader. Beboer opfordrer andre danskere på sommerferie til at passe på med ild.

Branden i Blokhus er ved at være under kontrol efter to timers intenst brandslukningsarbejde. Det oplyser chefvagt i Nordjyllands Beredskab Jan Nedza.

»Vi håber og tror, vi er ved at have branden under kontrol. Men vi kan endnu ikke love det, for man ved aldrig i det her blæsevejr. Der kan være en glød, der løber rundt. Med det sagt, så har vi formået at begrænse og stoppe branden, og nu forelægger der en del efterslukningsarbejde, så vi er helt sikre«, oplyser Jan Nedza.

Branden opstod omkring 11-tiden i området nær Tobaksvej og Cerutten, som blandt lokale beboere ofte omtales 'nikotinkvarteret'.

Det var en naturbrand, som på grund af den kraftige vind tog fat i de tørre sommerhuse. Ifølge beredskabet var der beboere i sommerhusene, som blev evakueret sammen med andre i området.

Politiken har talt med Jørgen Vernersen, der har sommerhus Pirupshvarrevej, som fører til Tobaksvej. Han har fulgt branden fra sit vindue de seneste timer.

»Vi bor 200 meter væk fra branden«, siger Jørgen Vernersen, der var ovre og besøge naboen i haven, da branden gik i gang.

»Vi er bare heldige, at vindretningen har gået mod nord, så vi er sluppet med skrækken. Fra hvor jeg står i studievinduet og kigger, er der ikke noget røg at se mere«, fortsætter han.

På grund af vindretningen er han og familien modsat flere andre sommerhusbeboere ikke blevet evakueret.

Beredskabet forventer, at de evakuerede beboere kan vende tilbage til deres sommerhuse inden for et par timer.

'Pas på jer selv'

Jørgen Vernersen fortæller, at frygten for brand har været et stort samtaleemne denne sommer i Blokhus, som er den varmeste og tørreste i mands minde.

»Det er lige netop sådan noget her, vi har frygtet, kunne ske. Vi har derfor været mere forsigtige, end vi måske plejer at være. Vi kigger efter smidte cigaretskodder og har droppet enhver brug af grill, for det ville være tåbeligt andet. Jeg går ud fra, andre mennesker også opfører sig forsigtigt«, siger Vernersen.

Over det meste af landet har myndighederne nedlagt brandforbud mod grill og afbrænding. Kun under særlige forudsætninger må man alligevel tænde ild.

Det er fornuftigt, siger Vernersen, der opfordrer andre sommerhusgæster til at passe på hinanden.

»Det burde sige sig selv, at afbrændingsforbuddet er rimeligt. Og nu kan vi jo se her i Blokhus, hvor lidt der skal til. I det blæsevejr her, skal der ikke meget til, før ilden tager fat«.