Cyklist dræbt i frontalsammenstød med traktor

En 55-årig mand har lørdag mistet livet i en trafikulykke i Hornbæk, skriver BT. Manden kørte på cykel frontalt ind i en traktor.

»Det er en gruppe cyklister, som var ude at træne, og den forreste i feltet kører frontalt ind i en traktor. Og han bliver dræbt, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Jan Hedager til BT.

Ulykken er sket på Havreholmvej, som er meget smal på ulykkesstedet.

Vagtchefen fortæller til BT, at de øvrige cyklister blev sendt til Hillerød Hospitals psykiatriske skadestue for at modtage krisehjælp.

