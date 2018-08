We have no problem: Rumnørder sender egen raket mod himlen Lørdag lykkedes det amatørraketbyggerne i foreningen Copenhagen Suborbitals at sende deres hjemmebyggede raket 'Nexø II' op i 6500 meters højde over Østersøen.

Mange tusinde timers arbejde kulminerede lørdag for rumamatørerne i Copenhagen Suborbitals. Foreningen havde ad flere omgange fået udskudt opsendelsen af deres hjemmebyggede raket 'Nexø II', men lørdag var der endelig givet grønt lys. Otte skibe overvågede derfor vand og luftrum, og kort efter klokken 09.30 lørdag morgen blev raketten sendt mod himlen fra en platform i Østersøen. Raketten nåede 6500 meter op i luften, før den - iklædt faldskærm - vendte næsen mod Østersøen, hvori den landede - klar til at flyve igen. Efter opsendelsen var glæden stor hos Copenhagen Suborbitals. Alt gik nemlig som planlagt. »Vi er opstemte, glade og rigtig, rigtig trætte. Det skal fejres, og så skal vi sikkert have noget søvn«, fortalte foreningens talsmand, Mads Wilson, efter opsendelsen på en skrattende forbindelse fra Østersøen. Raketten, som er 6,7 meter lang og vejer 178 kilo, skulle egentlig have været opsendt i efteråret 2017. Tekniske problemer og et afbud fra de svenske luftfartsmyndigheder, der skulle sikre luftrummet, udskød dog opsendelsen. Sidste weekend blev opsendelsen igen udskudt - denne gang på grund af de svenske skovbrande - men lørdag kom 'Nexø II' endelig til vejrs. Arbejdet er dog langt fra slut for Copenhagen Suborbitals efter den succesfulde opsending, fortæller Mads Wilson. »Nu skal vi i gang med at analysere de store mængder data, vi har fået på den her flyvning, lave en debriefing, og så skal vi i gang med at bygge den næste raket«, siger han. Foreningen, der har eksisteret siden 2008, har et mål om at sende en bemandet rumkapsel op i 100 kilometers højde, der er atmosfærens ydergrænse. Det næste raket, som Copenhagen Suborbitals bygger, bliver foreningens syvende, og den kommer til at have størrelsen til at kunne have en person med om bord. Men hvornår målet indfris, tør Mads Wilson ikke spå om. »Hvornår vi kommer til at have en prototype klar, kommer dybest set an på, hvor mange penge og hvor meget tid vi har, men det er bestemt noget, vi stræber efter«, siger han. /ritzau/