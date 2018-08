Cecilie Underbjerg er nyuddannet sygeplejerske: »Det giver mig enormt meget at få lov at være noget for nogen« Løn, arbejdsvilkår og anerkendelse er under pres i den offentlige sektor. Alligevel har Cecilie og Thor Underbjerg valgt uddannelser, der giver dem en fremtid i velfærdssamfundets tjeneste. Her ser de nemlig hver dag, at de gør en forskel.

Mindstebarnet Hugo på tre år har fået det skidt i børnehaven, er blevet hentet og sidder nu i sin fars arme. Han vil gerne følge med i, hvad der foregår omkring ham, men øjnene truer hele tiden med at falde i.

Far og mor, Thor og Cecilie Underbjerg, begge 30 år, har inviteret Politiken indenfor til en samtale om, hvordan det føles at være helt nyuddannet lærer og sygeplejerske og se frem til cirka 40 års arbejde i en velfærdsstat, der er under hastig forandring. Og som hverken er førende på løn eller prestige.

Konklusionen? De glæder sig.

»Der kan være sådan en negativ grundklang over at arbejde i det offentlige, men jeg insisterer altså på retten til at komme ud på arbejdsmarkedet og være optimistisk. Jeg er så stolt over at være sygeplejerske. Lige så stolt, som hvis jeg havde fået en engelsk titel eller et fint job på et stort kommunikationsbureau«, siger Cecilie, der allerede er begyndt på sit drømmejob på neonatalafdelingen på Rigshospitalet.

Jeg gik på Øregård Gymnasium, og der er der ingen, der bliver sygeplejerske Cecilie Underbjerg, sygeplejerske

Her befinder hun sig bogstaveligt talt mellem liv og død, og det er hendes drivkraft. Som person har hun altid haft let ved at få andres fortrolighed og er ikke bange for at stille svære spørgsmål, fortæller hun.

»Jeg har mulighed for at gøre den allerstørste forskel i de situationer, hvor folk er åbne og sårbare. Og når jeg står ved et barn, der er født i 26. uge, tænker jeg, at det er fedt, at jeg får lov at gøre noget for sådan et lillebitte menneske og dets forældre«.

Jeg ville dø på et kontor

Hendes mand, Thor, kunne også få dage efter sin lærereksamen i juni skrive under på en stilling, der lever op til alt på ønskesedlen: Han skal undervise udskolingselever på Maglegårdsskolen i Hellerup i dansk, historie og samfundsfag.

»Jeg forventer at blive træt på en helt speciel måde«, siger han med et grin og beskriver sit kommende job som en blanding af faglig fordybelse og praksis, tilsat lidt kaos og larm. Men først og fremmest relationer:

»Nu skal jeg følge de her elever i nogle år, se dem vokse og dele deres liv i de her teenageår, hvor de tager nogle kvantespring. Jeg ville dø, hvis jeg skulle sidde på et kontor. Jeg kan godt lide, at jeg fysisk kan se, at mit arbejde gør en forskel, som når en elev pludselig forstår«.

Her afbrydes interviewet for en kort bemærkning, for sløje Hugo kaster op på gulvtæppet. Som det velsmurte team, man bliver, når man har tre børn under ti år, tørrer Thor lynhurtigt op, mens Cecilie giver sønnen et bad.

Da roen sænker sig igen, taler vi om uddannelsesnobberi og fordomme om sygeplejerske- og lærerfaget. Thor er mere end én gang blevet spurgt, hvorfor han dog gider være lærer – det må da i det mindste være med henblik på at få en lederstilling? – og han har i sin familie både set lærere, der er glade, og lærere, der synes, det er et hårdt og utaknemmeligt job.

Bag ham ligger et afbrudt historiestudium på Syddansk Universitet.

»Jeg har altid gerne villet undervise. Men jeg er også vokset op med, at universitetet er vejen frem, så jeg havde tænkt, det skulle være undervisning på gymnasieniveau. En dag var jeg på besøg i den børnehave, hvor jeg havde arbejdet som pædagogmedhjælper og huskede, hvor meget energi man får fra børn«, siger han.

»Ja, og så læste du, at der var ledige pladser på lærerstudiet«, indskyder Cecilie, der også husker, at Thor slugte en bog om børneopdragelse, hun havde taget med på ferie.

»Jeg ville gerne arbejde med børn, og på læreruddannelsen kunne jeg få teorien på inden for for eksempel psykologi og læring«, siger han om beslutningen om at søge ind.

Ud af de 30 på hans hold, der startede sammen for fire år siden, er 8 blevet færdige denne sommer.

Dem, der nu skal ud på skolerne, er nok dem, der gik ind i uddannelsen med mest ballast fra den virkelige verden og var afklaret med, hvem de egentlig selv var som person, lyder hans analyse.

I praktikken faldt alt på plads

Cecilie kæmpede med sig selv, inden hun gav efter for det omsorgsarbejde, hun inderst inde havde mest lyst til.

»Jeg gik på Øregård Gymnasium, og der er der ingen, der bliver sygeplejerske. Og jeg fik altid at vide, at jeg var dygtig. Jeg tænkte nok, at karakterkravet ikke var så højt, alle jo kunne blive sygeplejerske, og at det ikke var særlig ambitiøst. Men jeg tænkte også: Bare det var o.k. at vælge den uddannelse«, fortæller hun.

Senere tog hun ekstra fag for at kunne søge ind på jordemoderstudiet, men blev ikke optaget. Og endelig, da hun selv var blevet mor, kom ansøgningen til sygeplejerskeuddannelsen afsted.