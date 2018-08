Betaling af burkabøder får fængselsdebat til at blusse op Fransk-algerisk rigmand bekræfter, at han betaler burkabøder, men det holder ikke i længden, mener DF og V.

Dansk Folkeparti og Venstre ser kritisk på, at den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz kommer til København for at betale burkabøder, efter at tildækningsforbuddet er trådt i kraft 1. august i år.

Forbuddet har til formål at forbyde heldækkende beklædning som burka og niqab i det offentlige rum.

Det er at undergrave dansk lovgivning, mener DF og Venstre.

Ifølge DF's udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, bør regeringen overveje indførsel af fængselsstraf i lovgivningen.

Tildækningsforbud Tildækningsforbuddet trådte i kraft i sidste uge og kan medføre bøder, hvis man dækker ansigtet uden et »anerkendelsesværdigt formål«. Det bliver forbudt at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, på offentlige steder.

Man må gerne tildække ansigtet, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål. Det kan være vintertøj, når det er koldt, kostumer og masker i forbindelse med fx fastelavn.

Religiøst begrundet brug af tildækkende hovedbeklædning anses kun for anerkendelsesværdigt formål i forbindelse med religiøse handlinger.

Overtrædelse af forbuddet vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1000 kroner ved første overtrædelse, 2000 kroner anden gang, 5000 kroner tredje gang og 10.000 kroner fjerde gang og derover. Kilder: Justitsministeriet, Rigspolitiet Vis mere

»Hvis han betaler bøderne, så mener vi, at det skal regnes som indtægt, så de kvinder, som han betaler bøderne for, skal beskattes af det«.

»Og så synes vi, at dette er en anledning til, at regeringen overvejer, om vi skal indføre fængselsstraf. Man kan måske betale bøder for andre, men man kan ikke sidde den af for andre«, siger Martin Henriksen.

DF har længe ment, at lovgivningen burde indeholde fængselsstraf. DF lægger op til syv dages fængsel. Ved gentagelser kan der gives op til 14 dages fængsel, hvis det står til DF.

Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, siger, at det kan overvejes at se på en »mild« fængselsstraf ved gentagne overtrædelser.

»Det skal vi ikke lægge os fast på nu. Lad os først se, om han betaler bøderne, og om Justitsministeriet kan bremse ham fra at gøre det«, siger Knuth, der også nævner samfundstjeneste som en mulighed.

Har betalt over 1.500 bøder allerede

Første overtrædelse straffes som udgangspunkt med en bøde på 1000 kroner. Beløbet stiger op til 10.000 kroner ved fjerde overtrædelse. En 29-årig kvinde fik lørdag den første bøde, da hun bar niqab i Hørsholm Midtpunkt.

VLAK-regeringen lagde i sin tid op til, at det skulle udløse op til tre måneders fængsel at iklæde sig burka, niqab eller anden heldækkende hovedbeklædning i det offentlige rum.

Det fremgik ifølge DR Nyheder af et lækket udkast til lovforslaget dateret 17. november. Men i sit lovforslag havde regeringen droppet fængselsstraf som sanktion.

Til Berlingske bekræfter Rachid Nekkaz, at han kommer til København 11. september for at betale burkabøder.

I flere år har han betalt bøder for kvinder i lande som Belgien, Schweiz, Holland, Frankrig og Tyskland. Bøder der - ifølge ham selv - er løbet op i flere millioner kroner.

»Jeg har betalt 1.538 bøder«, sagde Rachid Nekkaz, da han i marts holdt pressemøde foran Christiansborg for at fortælle Danmark om sin intention.

ritzau