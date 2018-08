Yakokser og røde pandaer kæmper mest med dansk sommervarme

Når termometeret svinger op i det røde felt i den danske sommervarme, er det ikke kun os mennesker, der længes efter skygge eller en kold dukkert.

Det samme gør dyrene.

I Givskud Zoo er det dyrene fra højtliggende bjergområder, der har det sværest i sommervarmen. Det fortæller direktør Richard Østerballe.

»Vi har blandt andet en tibetansk yakokse og den lille røde panda, som lever højt i bjergene. Det er de dyr, der er mest påvirkede af varmen«, siger han.

Også i Odense Zoo er det den røde panda, der er hårdest ramt af den glohede danske sommer, fortæller direktør Nina Collatz Christensen.

»De er fuldstændig inaktive. De lægger sig i skyggen højt oppe i træerne, hvor det lufter. Vi har nogle store træer, som de kan kravle op i«, siger hun.

Dyrene i de danske zoologiske haver har dog en veludviklet evne til at tilpasse sig både høje og lave temperaturer.

Derfor betragtes de høje temperaturer ikke som et problem for dyrene, der tager højde for varmen ved at være i skygge eller små søer.

Der vil altid være aktive dyr

Som besøgende skal man dog i perioder forvente et lavere aktivitetsniveau i de høje temperaturer. På den front er dyr ikke anderledes indrettet end mennesker.

»Det er der slet ingen tvivl om. Dyrene tager det stille og roligt. Der er ingen grund til at spurte rundt og svede i de her temperaturer«, siger Richard Østerballe.

Ifølge Bengt Holst, zoolog og videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København, skal havens gæster særligt forvente skyggesøgende dyr i de varmeste timer fra klokken 12 til 14.

»Der er det så varmt, at en del af dem nok vil søge ind i skyggen, som man ser det på den afrikanske savanne«.

»Men der vil altid være nogle, der er aktive. Specielt dem, der har unger, fordi ungerne ikke rigtig tager sig af det med varmen«, siger Bengt Holst.

ritzau