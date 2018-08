Nu er halvdelen af ulveungerne fra Ulfborg udvandret til Tyskland En hvalp fra Ulfborg-parret er fundet i Tyskland. Det er den fjerde ulv fra samme kuld, der er gået mod syd.

Ulfborg i Vestjylland er blevet en ulv fattigere. En af ungerne fra Ulfborg-ulveparrets forårskuld fra 2017 er fundet i Tyskland.

Det er den fjerde ulv af i alt otte, der blev født i foråret 2017 af parret, der er vandret til Tyskland.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en meddelelse på deres hjemmeside, efter at en dna-analyse har matchet dna på ulven.

Hvalpen, der er en han, har opholdt sig henholdsvis nord og nordvest for Hamburg. Det er en tur på mere end 300 kilometer i fugleflugt.

Én af ulvene fra kuldet blev i maj fundet død, efter at den var blevet påkørt.

Inden tirsdagens fund var der også identificeret yderligere én hunuvl og én hanulv.

Miljøstyrelsen oplyser, at det takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) har været muligt at identificere ulvenes identitet og oprindelse ved at matche dna med det centraleuropæiske ulveregister.

En anden ulv fra kuldet nåede ikke turen til Tyskland, da den i april 2018 ulovligt blev nedlagt på en mark ved Ulfborg.

Miljøstyrelsen ved endnu ikke, om Ulfborg-parret har fået hvalpe i 2018.

ritzau