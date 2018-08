Ingen varmerekord i sigte: Det bliver (kun) 35 grader i morgen, og så kommer regnen Én dag mere. Så får vi en pause. Fra varmen. Onsdag kommer lige nøjagtig ikke til at slå varmerekorden for august på 36,4 grader, men derfra går det blidt nedad. For temperaturerne altså.

En trist nyhed for folk, der går op i rekorder, en god nyhed for... alle andre.

Mens sveden er ved at stige redaktionen til og ud af hovedet, troede man lige, at i morgen, onsdag, skulle vi slå varmerekorden for august måned fra 1975, da der blev målt 36,4 grader.

Men nu ser det ud til, at 1970'erne alligevel får lov til at beholde rekorden. Prognoserne har ændret sig, lyder den simple og korte forklaring fra DMI.

»Det tyder ikke på, at vi kommer til at slå en varmerekord i morgen. Men vi kommer op omkring de 33-35 grader som det højeste«, siger vagthavende ved DMI, Mette Wagner.

Onsdagens hede rammer Sydsjælland og Lolland-Falster, og i Østjylland bliver der omkring 30 grader.

Regn i sigte

Ud på eftermiddagen vil der i de østlige egne komme regn og torden, men det ser ud til, at onsdag kan blive den sidste rigtig-rigtig varme dag - for en periode i hvert fald.

»Torsdag bliver tør med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der regn- og tordenbyger. Temperaturerne sænkes en smule til 22-27 grader, og natten til fredag bliver varm med 18-23 grader«, siger Mette Wagner.

Fredag starter skyet ud med regn flere steder, især i Jylland, og så klarer det op fra sydvest, fortæller DMI's vagthavende:

»Men ud på fredagen blæser det relativt meget op. Især i Nordvestjylland kommer det til at blæse meget med kraftige vindstød. Og lørdag ser det ud til, at vi får en kølig dag med 'kun’ 15-20 grader«.

Søndag vil det blive en smule varmere, 20-25 grader, og mandag og tirsdag igen lidt køligere.

DMI forventer vand til alle i løbet af en uge

»Der kommer spredte byer igen lørdag, og en front ind over Danmark lørdag aften. Der vil være store lokale forskelle på mængden af nedbør, men det kunne godt se ud til, at det vil skabe nogle tilfredse marker og haver«, siger Mette Wagner.

»Vi kan være uheldige, at den sydlige del af Danmark ikke får noget vand, men jeg vil tro, at inden for den næste uges tid vil de fleste haver have fået vand. Vand kan selvfølgelig også betyde 0,1 millimeter, men det tror jeg nu ikke på«.

Men vi skal lige klare onsdagens 35 grader og næsten varmerekord med. Hvor er det bedste sted for kuldehungrende danskere at flygte hen i morgen?

»Så skal du tage ud langs Vestkysten, helt ud til den yderste klitrække, Thyborøn, Lemvig. Ud at stå ved vandet og nyde det«, lyder anbefalingen fra Mette Wagner, der understreger vigtigheden af at drikke masser af vand og også huske at spise salt. I den ekstreme varme sveder og drikker vi meget mere, så vi samtidig skyller flere af kroppens vigtige salte ud.

Hermed har du altså en rigtig god grund til at spise resten af posen med chips, peanuts eller andre salte snacks i køkkenskuffen på en ganske almindelig tirsdag og onsdag.