... koster mange penge: Tørken i 2018 kan gøre julen 2024 dyrere

Om 6-10 års tid kan julen blive dyrere - i blandt andet Frankrig.

Det er tørkens skyld. Danmark har en meget stor juletræsproduktion og eksporterer træer til hele Europa. Men tørken har fået følger for især de nyplantede juletræer, der efter planerne skulle fældes til den tid, så de kunne pynte i julestuerne både her og i udlandet.

»Vi er bekymrede, for det er en træls situation. Vore træer kunne godt bruge noget vand. Især de nyplantede«, siger Lars Lassen, der er juletræsproducent på Nordfyn.

»Vores mest udbredte juletræ er nordmandsgrannen, der kommer fra Georgien og Tyrkiet og derfor er vant til en relativt tør sommer. Men lige nu er der en stor planteafgang. Der er mange nyplantede træer, der ikke overlever«, forklarer han.

Alle nordeuropæiske producenter er ramt

Han venter dog ikke, at danskerne kommer til at mangle juletræer i julen 2024, 2025 eller 2026.

»Der bliver mindre årgange de år. Vi skal nok dække det danske forbrug. Men kan må forestille sig prisstigninger på eksportmarkedet til den tid«, forudser han.

Det er spillereglerne. Sidste år var høsten træls på grund af megen regn. Lars Lassen

Problemer for de danske juletræsavlere ville normalt gavne konkurrenterne, der ønsker at erobre markedsandele fra de danske juletræsproducenter, men det er ikke noget, Lars Lassen frygter.

»Tørken har også ramt Nordtyskland, England, Sverige og noget af Polen. På den måde har vores konkurrenter det heller ikke nemt«.

Kan tage træer fra andre års udplantninger

Juletræsproducenterne kan afbøde følgerne af tørkesommeren ved at sende træer, der er fra 2017 eller dem, der plantes i 2019, ud på markedet om seks-ni år til erstatning for de døde træer fra i år.

»Dermed kan vi sprede det lidt ud. Det er alvorligt med den nyeste årgang af juletræer. Men det er spillereglerne. Sidste år var høsten træls på grund af megen regn, så det var noget pløreværk at køre ud i. Så det er fra en yderlighed til en anden.«

Forskellig smag

Det er ikke sådan, at træerne blot går til højestbydende, og at prisstigningerne dermed ender hos danske juletræskøbere til den tid. For smag og behag inden for juletræer er forskellig.

»Skandinaverne vil gerne have et lettere, smallere træ. Franskmændene foretrækker for eksempel nogle træer, der er tætte og bredere. Så vi optimerer kulturen ved at dele dem op efter markederne, de skal til«, mener den fyske juletræsproducent.