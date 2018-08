Det går langsomt. Men salget af elbiler flytter på sig I alt kørte 51 nye elbiler ud i trafikken i juli, hvilket bringer antallet af solgte modeller op på 575 i år. Næsten det samme som i hele 2017.

Det er nok for meget at tale om et paradigmeskift. Men lidt har også ret i hedebølgen, hvor en stadig større del af befolkningen går op i, hvordan vi bremser udledningen af drivhusgasser i bl.a. transportsektoren.

Derfor er det værd at tage med, at salget af elbiler i juli oplevede en stor stigning sammenlignet med sidste år. I alt kørte 51 nye elbiler ud i trafikken, hvilket bringer antallet af solgte modeller op på 575 i år mod rundt regnet 650 i hele 2017. Dertil kommer hybridbiler og opladningshybrider, som der også er stigende efterspørgsel efter.

»De grønne biler er blevet populære i år ... Men på trods af en opadgående kurve er der stadig tale om meget små mængder i forhold til de konventionelle biler«, udtaler direktøren for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, og henviser til, at der i juli blev solgt i alt 16.506 biler.

Hvis strømmen kommer fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller, udleder elbiler i praksis ingen CO, der bidrager til den globale opvarmning. Og selv hvis elektriciteten stammer fra kul og gas, er de stadig væsentlig mere miljørigtige og energieffektive end konventionelle biler, siger eksperter.

Af samme grund bliver elbilerne set som en vigtig del af løsningen på den globale opvarmning. Men indtil videre har det knebet gevaldigt med at få dem introduceret på det danske marked, hvor de sidste år kun udgjorde omkring 0,3 procent af det samlede salg af nye biler.

Ro om rammerne

Især efter at regeringen i 2015 indførte en gradvis indfasning af afgifter på elbiler, er salget styrtdykket. Det fik pengestærke danskere til at tøve med at købe den amerikanske elbil Tesla, som der ellers var kommet ganske mange af på de danske veje.

Hvis forbrugerne ikke kender betingelserne i fremtiden og håber på, at afgifterne på bilerne bliver sat ned, venter de selvfølgelig med at købe en elbil Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance

Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance, som forsøger at fremme udbredelsen, er tilfreds med det øgede salg i Danmark og fornemmer en stigende optimisme blandt forhandlerne.

Men hvis markedet for elbiler for alvor skal flytte sig, kræver det »ro om rammevilkårene«, som hun siger. Det betyder med andre ord, at regeringen hurtigst muligt lægger en langtidsholdbar plan for, hvordan den skubber markedet i gang.

»Hvis forbrugerne ikke kender betingelserne i fremtiden og håber på, at afgifterne på bilerne bliver sat ned, venter de selvfølgelig med at købe en elbil. Imens går markedet i stå«, siger Lærke Flader.

Dansk Elbil Alliance forventer, at salget af elbiler først for alvor slår igennem i Danmark efter 2020, når der er kommet billigere modeller med længere rækkevidde. I Norge er omkring hver anden nye øse enten en opladningshybrid eller en elbil, men her er der også mere økonomisk og politisk støtte til omstillingen.