Efter ekstrem tørke: Landmænd får hjælpende hånd - men ingen penge Selv om regeringen endnu ikke har lovet økonomisk støtte til landbruget efter den tørre sommer, kalder formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, regeringens hjælpepakke for fornuftig.

6,4 milliarder kroner. Det er den regning, som sommerens tørke står til at koste det danske landbrug.

Tallet stammer fra Landbrug & Fødevarer, der i dag er kommet med en beregning af landbrugets forventede tab på grund af tørken.

Regeringen har reageret på det store tab ved at lancere en hjælpepakke, der med en række initiativer skal afhjælpe de tørketrængte landmænd. Det drejer sig blandt andet om en udskydelse af fristen for etablering af såkaldte efterafgrøder, som bruges til at begrænse udvaskningen af kvælstof, fra d. 20 august til d. 3. september.

»Dagens pakke er fornuftig og sender et klart signal til de landmænd, som går derhjemme og er frustrerede, om at regeringen er klar til at justere på reglerne og hjælpe i denne situation«, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild om regeringens pakke.

Hjælpepakke Dagens hjælpepakke indeholder disse ændringer Landmændene får mulighed for at høste MFO-græsefterafgrøder. Fristen for etablering af alle typer af efterafgrøder bliver forlænget fra den 20. til den 3. september 2018. Alle landmænd får mulighed for at udså rug i græsudlæg og græsefterafgrøder. Ammoniakbehandling af halm tillades indtil den 31. december 2018, hvilket kan bidrage til at sikre grovfoderforsyningen til malkekvæg. Der fastsættes samtidigt afstandskrav til visse naturområder. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Vis mere

Martin Merrild forventer ikke, at der kommer mere fra regeringen i dag, når Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøger dagens krisemøde i Landbrug & Fødevarer.

Formanden er glad for, at der både fra regering og opposition er opmærksomhed rettet mod landmændene efter sommerens tørke.

»Årets ekstreme tørke har store konsekvenser for dansk landbrug, derfor er jeg glad for, at regeringen kan støtte landmændene med yderligere tiltag. Vi vil fortsat følge situationen nøje«, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelse.

De yngre, nyligt etablerede landbrug, der har satset på vækst, er ifølge formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, de mest følsomme over landbrugets skuffende sommer. Tidligere har han advaret mod et stort antal konkurser, hvilket regeringens opmærksomhed har lettet frygten for.

Situationen for landbruget kan dog ændre sig, hvis regnen melder sin ankomst.

Forventer ikke økonomisk støtte - endnu

Sveriges regering udskrev d. 30. juli 870 millioner kroner i støtte til landbruget for at dække tabene fra tørken.

»Dette er en ekstraordinær foranstaltning i en ekstraordinær situation«, sagde finansminister Magdalena Andersson (S) dengang ifølge Maskinbladet.dk.

Men formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, holder fast i sin grundholdning om, at landbruget ikke ønsker at stå med hatten i hånden.

»Vi hverken forventer eller ønsker, at resten af samfundet skal betale for vores tab i tørken. Men vi vil heller ikke være naive og sige, at statslig hjælp i Danmark er udelukket, hvis landene omkring os gør det«, siger Martin Merrild.

Formanden for Landbrug & Fødevarer beskrev d. 5. juli til DR, at denne sommers tørke bliver den værste krise i 100 år for landbruget.

2018 har ifølge DMI slået rekord for antal tørkedage i Danmark, og denne sommer er dermed den tørreste siden 2005, hvor DMI har beregnet deres tørkeindeks.