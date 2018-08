Signe fik stress: Jeg var konstant bekymret over alt det, jeg skulle nå, som jeg ikke nåede Pædagog Signe Buch blev sygemeldt med stress fra sit job på en folkeskole efter en periode med hjertebanken, tankemylder og dårlig samvittighed over alt det, hun ikke nåede.

FOR ABONNENTER

Det kom som et lyn fra en klar himmel, da jeg gik ned med stress. Men når jeg ser tilbage på det, kan jeg godt se, at jeg havde haft symptomer i lang tid uden at erkende det.