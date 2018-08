Ellemann-Jensen om tørkeramt landbrug: »Jeg udelukker ikke noget, men jeg kommer altså ikke med en pose penge«

Det er for tidligt at sige, hvorvidt landbruget skal have økonomisk hjælp fra staten til at overleve en historisk tør sommer.

Sådan lyder det fra Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der torsdag er inviteret til krisemøde hos Landbrug og Fødevarer.

»Høsten er i hus mange steder, hvilket er bekymrende tidligt, men den er ikke i hus alle steder, og vi har altså ikke det fulde overblik over situationen. Jeg udelukker ikke noget, men jeg kommer altså ikke med en pose penge«, siger Ellemann-Jensen.

Torsdag morgen præsenterede regeringen i stedet en hjælpepakke til de trængte landmænd.

Pakken indeholder en række regelændringer, som skal skabe mere tid og fleksibilitet, mens håbet er, at regnen kommer. Eksempelvis er fristen for etablering af alle typer af efterafgrøder forlænget med 14 dage til 3. september.

»Det giver ikke nogen mening at kaste frø ud på beton og så forvente, at der kommer noget op af det. Derfor er vi nødt til at vente på regn«, siger ministeren.

Fakta Regeringens hjælpepakke indeholder disse ændringer Landmændene får mulighed for at høste MFO-græsefterafgrøder.

Fristen for etablering af alle typer af efterafgrøder bliver forlænget fra den 20. til den 3. september 2018.

Alle landmænd får mulighed for at udså rug i græsudlæg og græsefterafgrøder.

Ammoniakbehandling af halm tillades indtil den 31. december 2018, hvilket kan bidrage til at sikre grovfoderforsyningen til malkekvæg. Der fastsættes samtidigt afstandskrav til visse naturområder. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Vis mere

»Vi har brug for en større fleksibilitet til landbruget. Den har vi givet løbende henover sommeren. Vi har lyttet til de anbefalinger, der er kommet fra landbruget, og dem vil jeg meget gerne kvittere for«.

Udenlandske konkurrenter kan få fordel

Flere af dansk landbrugs konkurrerende lande har allerede modtaget støtte fra staten, heriblandt Sverige, hvilket formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, også pointerer.

Han ser helst, at landbruget selv klarer sig ud af krisen, men:

»Vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker i andre lande. Vi står dog ikke med hatten i hånden. Men vi skal også være realistiske. For vi kan ikke bare se på, at der laves massive støtteprogrammer i lande, vi konkurrerer med i hverdagen, og så bare lade som ingenting«, siger han.

Også i regeringen holder man øje med, hvad de øvrige lande gør.

»Vi følger meget godt med i de tiltag, man laver i andre lande. Noget af det handler om økonomi, som i Sverige, og i andre lande har man lavet andre tiltag. Det følger vi selvfølgelig, og det lader vi os også inspirere af«, siger Jakob Ellemann-Jensen.