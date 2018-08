Per Munch efter 25 år i mesterlære: »Jeg arbejder helst i spændetrøjer, der snærer« Hvor fedt er det at have været 25 år det samme sted? Og hvad gør man af mennesker, der går på pension?

På onsdag har de gyldne poter danset i 25 år i Politikens tjeneste.

Det minder måske lidt om at blære sig af at have set alle sæsoner af ’Orange is the New Black’ to gange. Eller at have spist 12 plader Marabou på en aften. Eller at have lukket sin Facebookkonto.

Det er imponerende, men også lidt sådan sært, at man gider gøre det – endsige underholde omverdenen med det.

Fotoet er fra en reportagetur til Saravejo i mit første forår på Politiken, hvor vi med Tøger Seidenfaden i spidsen – og med Henrik Kaufholz som ekspert i marken, fejrede freden på Balkan. Trods enkelte morterer og snigskytter.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra 'Anden halvleg' her

Jeg husker, hvordan Tøger sad kalveknæet på en plastikstolerække i en militærlufthavn i Italien, mens vi ventede på Maybe Airlines, som de norske FN-piloter kaldte ruten på grund af planmæssige aflysninger.

I skødet havde han en Nec, en slags bærbar skrivemaskine, der kunne sende hjem via akustiske signaler over telefonnettet. Næste dags leder sad lige i skabet, da en voldsom bevægelse fra den store mand fik stavlygtebatterierne til at falde ud og rulle hen ad gulvet. Hvert et ord var tabt.

»Pyt«, sagde Tøger.

»Nu ved jeg, hvad jeg skal skrive, så nu bliver det endnu bedre«.

Marchen gennem den mørke by

Jeg husker, hvordan Kaufholz marcherede (den mand går ikke) gennem de mørklagde gader, mens han af og til klikkede på sin Maglite, så vi ikke faldt over noget. Mens han roste mig for at være opmærksom på de små ting, skudhullet i skomagerens dør. Min begærlige værtinde, pulverheksen, som krævede endnu flere nylonstrømper og levede højt på sortbørs, og som jo også er en del af enhver krig. Og mindede mig om, at man fik mere ud af at lave dagens lille element (25 cm), i stedet for at slås om de to andre elementer (50 og 75 cm) med resten af holdet.

Og så husker jeg Morten Langkilde, Politikens stjernefotograf, den første fotograf, jeg fik lov at komme på opgave med som freelancer – hvilket var lidt ligesom at få en pladekontrakt.

I Sarajevo fremkaldte han sine fotos med vand sparet op i badekarret på Holiday Inn, når der var noget på rørene, typisk en time om dag. Hvorefter Kaufholz og jeg lå på knæ og sendte dem med en skanner fra et af det øverste udbombede værelser, hvor valsen med det påspændte foto roterede, så man Edison-style ’Mary had a little lamb’, sendte pixel for pixel via geostationær satellit til Rådhuspladsen.

Når Langkilde nu alligevel havde vand i karret, sad han en dag på sit toilet og drømte om et lækkert bad, hvis han stak dyppekogeren, han brugte til at varme to deciliter fremkalder, ned i 300 liter vand. Det skete der så ikke så meget ved, men vi havde fundet turens mobbeoffer.

I dag er Tøger jo død. Og Langkilde og Kaufholz er pensionister (dog af den hyperaktive slags, der går på arbejde, når de kan se deres snit, og det kan de tit). Men deres påvirkninger lever videre i mig.

25 års mesterlære

Jeg tænker stadig på Tøgers ukrukkede tilgang til de bogstaver, der forsvandt. En gang til. Det bliver bedre for hver gang.

Jeg skriver stadig, som Kaufholz lærte mig, så kort som muligt og arbejder helst i spændetrøjer, der snærer. Små formater som den her klumme, mine fortællinger om egne børn, Tv-anden.