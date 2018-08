Politikere: Man skal ikke tjene penge på at få handikaphjælp fra det offentlige Døve og hørehæmmede skal have den bedst mulige hjælp til at få tolkning på deres arbejde, men de skal ikke også tjene penge på ordningen. Det mener et flertal af politikere, der er klar til at kigge på reglerne.

Et flertal i Folketinget er enige om, at døve og hørehæmmede skal have den bedst mulige støtte til at passe deres arbejde. Men de skal ikke samtidig udnytte velfærdsstatens hjælp til at tjene penge.

Det står klart, efter Politiken i dag kan beskrive, hvordan et ukendt antal døve opretter tolkeselskaber, hvor de selv er den eneste kunde i butikken. Dermed kan de tjene penge på at få hjælp fra det offentlige. Men sådan skal det ikke være, mener politikerne. Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, SF og Konservative melder sig klar til at ændre på reglerne for tegnsprogstolkeordningen, når en tværministeriel redegørelse forventes at ligge klar i slutningen af august.

Uetisk misbrug af ordning

»Vi har at gøre med nogle regler her, som er så nemme at misbruge, at man skal have en ualmindelig høj moral for ikke at udnytte det«, siger Socialdemokratiets handikapordfører, Orla Hav:

»Den her ordning med enkeltmandsselskaber er ganske vist lovlig, men jeg synes ikke, den er etisk. Vi kan bruge samfundets penge bedre end det«.

Samme holdning har Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen. Han henviser til den kommende redegørelse fra sin partikollega, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der skal offentliggøres efter sommeren.

»Når undersøgelsen er klar, skal vi tage stilling til, om det giver anledning til at stramme reglerne for tolkeordningen. Jeg ønsker, at ordningen skal være fleksibel for den enkelte, så de kan have de bedst mulige forudsætninger for at være på arbejdsmarkedet. Men jeg mener ikke, man samtidig skal tjene penge på at benytte sig af ordningen«, siger Andersen.

Ordførere i både Dansk Folkeparti og Konservative kalder også ordningen »uetisk«, som den er beskrevet i Politiken. Men de afventer ministerens redegørelse, før de vil varsle ændringer. »Det er vigtigt, vi får fakta på plads og fra politisk hold først handler, når vi har fået skabt et overblik«, siger Dansk Folkepartis handikapordfører Karina Adsbøl.

»Men det lyder vanvittigt, hvis døve kan score kassen på offentlige midler. Desværre er det ofte sådan, at et fåtal ødelægger de for de andre«, siger hun.

Tæt forhold til tolken

Markedet for tegnsprogstolke blev liberaliseret i år 2000. Ifølge SF’s Kirsten Normann Andersen er det årsagen til de problemer, branchen i dag er løbet ind i.

»Kommunen bør overtage ansvaret og være dem, der ansætter og aflønner tolkene. Det er den eneste måde, jeg kan se, vi kan få dæmmet op for det her snyd på. Men det skal stadig være sådan, at den døve har vide rammer for at vælge sin egen tolk. Den døve udvikler ofte et meget intimt forhold til sin tegnsprogstolk, og det skal vi værne om«, siger hun.

I Københavns Kommune vurderer kontorchef og leder af tilsynsenheden Kia Schou Borggaard, at langt, langt de fleste døve bruger tolkebistanden samvittighedsfuldt og kun, når de har brug for det. Men der er nogen, kommunen mistænker for at misbruge tilliden. Det kan være svært at undersøge:

»Vi kan ikke gå og kigge ind ad vinduerne og se, om en ægtefælle eller en nær ven rent faktisk tolker alle de timer, som vi faktureres for. Vi har et tillidssystem i Danmark, og derfor tror vi som udgangspunkt på, at folk taler sandt.«