Gadesælger: »Folk er desperate og aggressive« Alle kan på kort tid få en tilladelse fra Københavns Kommune til at sælge varer på offentlig vej. Men pladserne, som de må sælge fra, er blevet færre. Regler brydes og nakker knækkes, men kommunen trækker bare på skuldrene, siger flere gadesælgere.

FOR ABONNENTER

»Frankee. Er det dig?«. En kaffetørstig fyr kigger ned i sin telefon for at overføre 32 kroner for en caffelatte via Mobilepay. »Det er mig«, bekræfter Frank Hansen, indehaver af Frankee’s Coffee.