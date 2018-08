»Det ser virkelig slemt ud«: Berømte badehuse sejler rundt på stranden efter stormen

Mange af de berømte hvide badehuse ved Løkken led stor skade under stormen i går.

Det er især gået ud over badehusene nord for molen i Løkken.

Vognmand Bo Sand står for at køre de fleste af badehusene til og fra stranden - og han er rystet.

»Jeg gik en tur her til morgen dernede og det ser virkelig slemt ud, det gør det«, siger han til DR P4 Nordjylland.

Havet og bølgerne gik så langt ind på stranden, at mange af badehusene kom til at sejle rundt mellem hinanden - med store skader til følge, fortæller Bo Sand.

»Ruder er knust, tage er revnet og hjørner er knækket af. Så ligger der vådt sand inde på gulvene. Det er ikke godt, for det kan gulvene ikke tåle«.

Bo Sand vurderer at op mod 40 badehuse er så skadede, at ejerne vil have dem trukket helt væk fra stranden.

»Jeg tror, ejerne vælger at få dem ind på fast grund igen for at få dem repareret. Inden de er repareret, så er sæsonen ved at være færdig. Jeg tror ikke, de kommer tilbage igen«.