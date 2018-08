Skybrud truer store dele af landet Der er regn til alle i dag, og i Jylland på Fyn, Lolland-Falster og dele af Sjælland kan det udvikle sig til skybrud.

Det har ikke ligefrem lignet en dansk sommer, det der er foregået de seneste tre måneder. Men nu begynder vejret så småt at ligne sig selv, og i dag er der risiko eller chance for at blive godt gennemblødt, hvis man bliver fanget udenfor på det forkerte tidspunkt.

DMI melder om risiko for kraftig regn og skybrud i store dele af landet i løbet af lørdagen.

Varslet omfatter hele Jylland, Fyn, Lolland-Falster og de sydlige dele af Sjælland, hvor der stedvis kan falde mellem 25 og 35 millimeter regn inden for 6 timer og er risiko for lokale skybrud med mere end 15 millimeter vand på en halv time.

DMI kan ikke sige præcis, hvor det bliver værst, for bygerne er uforudsigelige og vil ramme meget lokalt.

»Bygerne bevæger sig med høj fart, det betyder, at det måske kun regner voldsomt i 5-10 minutter, så man vil kunne blive rigtig våd. Men mængden af regn er samlet set ikke så stor, fordi bygerne hurtigt er videre«, siger vagtchef på DMI Thyge Rasmussen.

Selv om risikomeldingen ikke omfatter Nordsjælland, skal man ikke lade paraplyen blive hjemme, hvis man bruger dagen på de kanter.

Her vil der også komme regn ud på eftermiddagen, men blæsevejret vil piske skyerne hurtigt videre, og det er derfor, den del af landet ikke er omfattet af advarslen om vand i mængder, der kvalificerer det til at blive kaldt et skybrud.

Mere varme næste weekend

Hvis man beder DMI kigger lidt længere frem, ser de en uge med blandet dansk sommervejr med nydelige temperaturer over 20 grader, men en del regn.

Savner man af en eller anden grund varmen, er der håb hen mod den kommende uges slutning:

»Vores prognose for de kommende 10 dage viser, at det bliver lunere næste weekend«, siger Thyge Rasmussen.

Det ligger i tråd med DMI's prognose for hele august, som varslede ustadigt vejr i starten af måneden og mere varme i slutningen af august.

Er man ved at være træt af at svede sig gennem nætterne er der dog lidt trøst i månedudsigten:

»Kombinationen af, at Solen står lavere på himlen end i juli, og at vi ikke har nogen massiv varme i nærheden af os gør, at hedebølge og tropedøgn ikke er helt så oplagte«.

Men først altså en våd lørdag.