Når jeg siger, at jeg laver ingenting, kigger nogen på mig for at vurdere, om jeg er gammel nok til at være på efterløn. Andre kigger efter en skavank, der berettiger til førtidspension. Og andre spørger, om jeg godt kan undgå at blive sendt ud i aktivering eller andre tilbud. Man skal åbenbart enten være i arbejde, arbejdsløs eller på overførselsindkomst. Ellers er der ikke en bås at sætte en i, skriver Hanne Brusgaard Petersen