22-årig stukket ned i Randers og 23-årig stukket ned i Esbjerg

Et slagsmål mellem omkring 15 personer i Randers endte med, at en 22-årig mand fra Aarhus blev stukket tre gange med kniv lørdag aften.

Den 22-åriges tilstand er stabil. Det skriver Østjyllands Politi.

»Lørdag den 11. august 2018 kl. 21:56 blev der via 112 anmeldt et slagsmål imellem cirka 15 personer i Storegade i Randers ud for nr. 15«.

»I forbindelse med slagsmålet blev en 22 årige mand stukket med kniv tre gange, med skade på den ene arm og maveregionen til følge«, skriver Østjyllands Politi om episoden.

Mens den såredes tilstand er stabil var han i livsfare, da han ankom til sygehuset lørdag.

»Østjyllands Politi var hurtigt på stedet med flere patruljer, hvilket førte til anholdelse af den ene gerningsmand til overfaldet tæt på gerningsstedet«.

»Den anholdte er en lokal mand på 26 år. Ud fra vidneafhøringer på stedet blev det oplyst, at der var flere personer om overfaldet, hvorfor politiet eftersøger yderligere gerningsmænd til sagen, skriver Østjyllands Politi.

Motivet til overfaldet er stadigt ikke kendt.

Også knivstikkeri i Esbjerg

En 23-årig mand har lørdag aften også været i livsfare efter blandt andet at være blevet stukket med kniv i området omkring Fyrparken i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse:

»Klokken 18:54 kom en 23-årig mand ind til en beboer i Fyrparken i Esbjerg. Manden blødte, og det viste sig, at han havde flere skader - blandt andet fra knivstik«, meddeler politiet.

Politiet ønsker ikke at uddybe, hvor ofret er blevet stukket, eller hvordan hans tilstand er nu.

Politiet har fundet det formodede gerningssted på Sædding Ringvej mellem Tarphagevej og Fyrparken. Her er der også fundet en bil med skader, der tyder på, at den har været indblandet i det skete.

Syd- og Sønderjyllands Politi formoder, at hændelsen har udspring i en konflikt mellem to lokale grupperinger, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Politiet vil meget gerne høre fra alle, der mener at have set eller hørt noget, der kan have forbindelse til det skete, eller som ellers kan have oplysninger i sagen. De kan ringe på telefon 114.

ritzau