Minister klar med foto- og fingeraftryksplan efter pinlig fangeflugt Syrer mistænkes for at finansiere terror i hjemlandet. Men han gik ud af Vestre Fængsel efter fupnummer.

Justitsministeren er klar med en hurtig opfølgning på den spektakulære flugt, som en terrormistænkt syrisk mand gennemførte 1. august fra Vestre Fængsel i København.

Søren Pape Poulsen (K) vil med et nyt lovforslag sikre, at Kriminalforsorgen fremover kan tage fotos og fingeraftryk af varetægtsfængslede, skriver dr.dk søndag.

Den syriske mand sad fængslet, fordi Italien har bedt om at få ham udleveret. Han, der er en 46-årig forretningsmand, beskyldes for at finansiere terror, for hvidvask og for medvirken til menneskesmugling, har jp.dk oplyst.

Flugten skete uden vold. Han byttede simpelthen identitet med en besøgende i Vestre Fængsel, som er Danmarks største arresthus, og vandrede uden dramatik ud i friheden.

Forsker: Danmark er til grin

Forleden betegnede en forsker ved Syddansk Universitet affæren som pinlig for Danmark. Det er »til grin, at Danmark ikke passer ordentligt på mistænkte, som andre lande vil køre en alvorlig sag imod«, sagde Henning Bang Fuglsang til jp.dk.

Og noget tyder på, at også justitsministeren har røde ører.

»Det er ikke godt, det er ikke noget, der tjener os til ære«, siger Søren Pape Poulsen ifølge dr.dk.

Ideen med lovforslaget er, at fotografering og optagelse af fingeraftryk vil kunne være med til hindre den slags numre, som den syriske mand lavede.

I øvrigt har Kriminalforsorgen oplyst, at man er ved at undersøge affæren.

Hovedbanegården var lukket i to timer

Flugten førte til, at Københavns Politi lukkede Hovedbanegården i omkring to timer, men det lykkedes ikke for betjentene at finde den 46-årige.

I flere år har han boet i Sverige med sin familie. Sidste år var han varetægtsfængslet i flere måneder i Sverige i forbindelse med politiets efterforskning, men blev ifølge jp.dk løsladt i november.

I januar i år blev han anholdt i Københavns Lufthavn i Kastrup, da han var på vej til Tyrkiet. Det skyldtes en europæisk arrestordre udstedt af myndigheder i Italien.

Siden har dommere bestemt, at han skal være varetægtsfængslet, mens retssystemet afgør, om Rigsadvokatens beslutning om at udlevere ham til Italien, er i orden.

Ifølge de italienske myndigheder skal manden have finansieret al-Nusra i Syrien. Dette afviser han. Han har blot forsynet familiemedlemmer i Syrien med penge, har han ifølge jp.dk sagt.

ritzau