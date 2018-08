Dreng uden redningsvest var i fare i havkajak

En dreng på ti år blev søndag formiddag reddet, efter at han var faldet i vandet fra en havkajak syd for Frederikshavn.

Drengen var ikke iført en redningsvest, oplyser Forsvarets Operationscenter.

Alarmen kom fra en borger, der havde opdaget, at to personer var i vanskeligheder med deres kajakker.

Det viste sig at være en far og en søn. Det lykkedes for førstnævnte ved egen kraft at komme ind til kysten.

Drengen blev hevet op af vandet af et fartøj fra redningsstationen i Sæby, oplyser Forsvarets Operationscenter. I området var der fralandsvind.

ritzau